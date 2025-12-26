İbrahim Tatlıses geçmişe döndü: Sezen Aksu ile o karesi çok konuşuldu

PODCAST CANLI YAYIN

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sezen Aksu ile yıllar önce çekilen kare, kısa sürede gündem oldu.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan İbrahim Tatlıses, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Kaynak: Sosyal medya

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık haber olan Tatlıses; kızı Dilan Çıtak, oğlu Ahmet Tatlıses ve torunu Mert ile yaşanan hukuki süreçlerle gündeme gelmişti. Tatlıses, torunu Mert'in Sarıyer'deki dairesini rızası dışında kullandığı iddiasıyla açtığı davada mahkemeden lehine karar almıştı.

Kaynak: Sosyal medya

Öte yandan ünlü sanatçı, "Tatlıses" markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle oğlu Ahmet Tatlıses'e dava açmış, ayrıca tehdit iddiasıyla da yargı yoluna başvurmuştu.

Kaynak: Sosyal medya

Aile Gündeminin Ardından Nostalji

73 yaşındaki ünlü türkücü, bu kez geçmişe götüren bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Kaynak: takvim.com.tr | arşiv

Sezen Aksu'lu Paylaşım Dikkat Çekti

Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla dikkat çekti. Instagram'da aktif paylaşımlar yapmaya başlayan ünlü isim, sanatçı Sezen Aksu ile yıllar önce çekilmiş bir karesini yayımladı.

Kaynak: takvim.com.tr | arşiv

Tatlıses, büyük ilgi gören fotoğrafa şu notu düştü: "Usta Sezen Aksu'ya sevgiler, saygılar"

Kaynak: Sosyal medya

Takipçilerden Yoğun İlgi

İki usta ismin yıllar öncesine ait karesi, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Paylaşım, hem müzik dünyasının unutulmaz isimlerini bir araya getirmesi hem de nostaljik havasıyla takipçilerin ilgisini çekti.

Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

