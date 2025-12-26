Hülya Avşar'ı hiç böyle görmedik: Aynı Yağmur Altında için tepeden tırnağa değişti
Türk sineması ve televizyonunun unutulmaz yüzlerinden Hülya Avşar, uzun süredir verdiği ekran arasını atv’nin yeni dizisi “Aynı Yağmur Altında” ile noktaladı. Dört yıl sonra setlere dönen Avşar, bu kez alışılmış imajının oldukça dışında bir rolle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Sabah'tan Yüksel Aytuğ, konuyla ilgili yazısında şu ifadeleri kullandı: "Uzun süredir dizi dünyasından uzak kalan Hülya Avşar, çok iddialı bir rolle geri dönüyor. Avşar, Atv'nin büyük heyecan ve merakla beklenen Aynı Yağmur Altında adlı yeni dizisinde başörtülü Fazilet Aydın karakterine hayat verecek.
Hülya Avşar'ın sosyal medyasından paylaştığı set görüntüleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. 4 yıl aradan sonra setlere dönen Hülya Avşar'ın yeni imajına pek çok yorum yapıldı.
Baba Yapım imzası taşıyan ve Ali Balcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Aynı Yağmur Altında dizisinin çekimleri ise Londra'da başladı. Şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasına giren dizinin kadrosunda Avşar'ın yanı sıra Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt ve Türkü Turan yer alıyor.
Film de Atv'de izlenir
Aytuğ, yazısının devamında ise şunları söyledi: "Dizi Atv'de izlenir sloganı her sezon geçerliliğini sürdürürken, kanalın filmleri de sinema severleri mutlu ediyor.
Geçen haftalar içinde Şımarık, Bergen, Dilberay, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, 3391 KM (Gişede 1 milyona yakın izleyiciye ulaştı) gibi filmlerle sinema salonlarını evlerimize taşıyan Atv, Hızlı ve Öfkeli 10 (Orijinal adı 'Fast X' - TV'de ilk kez yayınlandı), Adalet Savaşı (Orijinal adı 'The Prosecutor' - Donnie Yen'in son filmi ve gerçek bir hikayeden uyarlanmış), Panda Plan (Jackie Chan filmi, TV'de ilk kez yayınlandı) gibi yabancı yapımları ekrana sürerek bu kulvarda da ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı.
Atv'nin önümüzdeki günlerde ekranlara getireceği filmler ise şöyle:
Yerli: Nasipse Olur. Yabancı: The Shadow's Edge (Jackie Chan filmi, TV'de ilk kez yayınlanacak, dünya çapında 150 milyon dolardan fazla hasılat yaptı), Bebek Firarda (Orijinal adı 'Baby's Day Out - Nostalji kuşağı tadında), Evde Tek Başına (Orijinal adı 'Home Alone - Nostalji kuşağı tadında).
Herkese iyi seyirler"