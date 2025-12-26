Gizem Karaca’dan mutlu aile paylaşımı: Kızı Leyla Yaz'ın son haline bakın!
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ve kızı Leyla Yaz ile çekilen aile karesini sosyal medyada paylaştı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Karaca, takipçilerinden yoğun beğeni topladı.
Oyuncu Gizem Karaca, kariyerinde olduğu kadar özel hayatında da mutluluğu yakalamış durumda. 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren Karaca, 2025 yılında kızı Leyla Yaz'ı kucağına almıştı.
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Gizem Karaca, Leyla Yaz ile birlikte geçirdiği özel anları sık sık paylaşıyor.
32 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada minik kızıyla yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
Mutlu Aile Tablosu
Gizem Karaca, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafta eşi ve kızıyla birlikte yer aldı.
Karedeki samimi ve doğal görüntüler, oyuncunun takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
Takipçiler, Leyla Yaz'ın sevimli hali ve aile tablosunun sıcaklığı hakkında olumlu yorumlar yaptı.
İşte Gizem Karaca'nın aile paylaşımı...
Annelik İtirafı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Karaca, geçen günlerde takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisinin "Anne olduktan sonra hayatında neler değişti? Psikolojik olarak neler hissediyorsun?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Her şey değişti. Olumlu bir sürü yönü var tabii ama yalan değil, bebek büyütmek inanılmaz zorlayan bir süreç. Şu an kendimi duraklatılmış gibi hissediyorum. Sanki bayağı 'pause' tuşuna basılmış gibi. İnanılmaz korkaklaştıran ama bir yandan da seni dünyanın en güçlü insanı gibi hissettiren bir duyguymuş"
Ünlü oyuncu, "Sence Yaz sana öğretiyor- ne öğretecek?" sorusuna da kalpleri ısıtan bir yanıt verdi: "Bence tamamen bana 'sabır' öğretmeye geldi. Çok derin bir soru bu aslında, bunu saatlerce konuşabilirim. Ama kısa ve net tek diyebileceğim şey şu güne kadar yaşadığım, üzüldüğüm, sevindiğim veya dert ettiğim her şey boşmuş. Bütün sorumluluklarım çok yüzeyselleşmiş"
Ünlü isim, sözlerini "Burada 7 kiloluk 6 aylık varlık benim tüm bildiklerimi sıfırladı. En sevdiğim kısım onun bütün ilklerine ve oluşumuna şahit olmak. İlk tuttuğu çiçeği bile saklıyorum ve tarihi not ettim yahu" şeklinde sonlandırdı.