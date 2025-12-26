Gizem Karaca’dan mutlu aile paylaşımı: Kızı Leyla Yaz'ın son haline bakın!

Kaynak: Sosyal medya Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Her şey değişti. Olumlu bir sürü yönü var tabii ama yalan değil, bebek büyütmek inanılmaz zorlayan bir süreç. Şu an kendimi duraklatılmış gibi hissediyorum. Sanki bayağı 'pause' tuşuna basılmış gibi. İnanılmaz korkaklaştıran ama bir yandan da seni dünyanın en güçlü insanı gibi hissettiren bir duyguymuş"

Kaynak: Sosyal medya Ünlü oyuncu, "Sence Yaz sana öğretiyor- ne öğretecek?" sorusuna da kalpleri ısıtan bir yanıt verdi: "Bence tamamen bana 'sabır' öğretmeye geldi. Çok derin bir soru bu aslında, bunu saatlerce konuşabilirim. Ama kısa ve net tek diyebileceğim şey şu güne kadar yaşadığım, üzüldüğüm, sevindiğim veya dert ettiğim her şey boşmuş. Bütün sorumluluklarım çok yüzeyselleşmiş"