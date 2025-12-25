Okan Buruk ve Nihan Akkuş Paris’te: Boşanma sonrası aile buluşması
17 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl noktalayan Okan Buruk ve Nihan Akkuş, oğulları Ali Yiğit ile Paris’te bir araya geldi. Yılbaşı tatilinden paylaşılan kareler, sosyal medyada ilgi gördü.
Okan Buruk ve Nihan Akkuş, 2007 yılında evlenmiş, 2009'da oğulları Ali Yiğit'in doğumuyla anne-baba olmuştu. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, 2024 yılının şubat ayında evliliklerini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eski eşi modacı Nihan Akkuş ve oğulları Ali Yiğit Buruk ile birlikte Fransa'nın başkenti Paris'te buluştu.
Yılbaşı tatili için yapılan bu ziyaret, Akkuş'un sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Paylaşıma düşülen "Paris'teki aile" notu, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Boşanmalarına rağmen çocukları için iletişimlerini sürdüren Buruk ve Akkuş, daha önce de birlikte görüntülenmişti.
Paris'teki buluşma, eski çiftin oğullarıyla geçirdiği zamana verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Paylaşılan kare, takipçiler tarafından "mutlu aile tablosu" yorumlarıyla karşılandı.
İşte o paylaşım...