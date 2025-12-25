Liseli aşıklar gibi: Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu aşkı sosyal medyada gündemde
Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu, ilişkilerini sosyal medyada samimi paylaşımla fözler önüne serdi. Selin Yağcıoğlu, aşklarını “liseli aşıklar gibi” tanımladı ve takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun ilişkisi, hayranlarının gündeminde. Çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını paylaşmaktan çekinmiyor.
Liseli Aşıklar Gibi
Selin Yağcıoğlu, sevgilisi Kerem Bürsin'e olan özlemini sosyal medyada dile getirdi.
Paylaşımında, "Sevdiğim beye kavuşmama son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi. Liseli aşıklar gibi olduk, görüşmeden her saniye mesajlaşmaktan" ifadelerini kullandı.
Sosyal Medyada İlgi Odağı
Yağcıoğlu'nun bu romantik paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve takipçilerinden yoğun beğeni aldı.
Çiftin ilişkisi, samimi paylaşımlarıyla takipçilerini hem şaşırtıyor hem de yoğun ilgi görüyor.
İşte Selin Yağcıoğlu'nun o paylaşım...