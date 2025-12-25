PODCAST CANLI YAYIN

İrem Helvacıoğlu'ndan minik Sora’yla yıl sonu sürprizi: Anne-bebek paylaşımı!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2025’in sonlarına yaklaşırken duygusal bir Instagram paylaşımıyla takipçilerini selamladı. Paylaşımda minik kızı Sora da yer aldı ve sosyal medya beğeni yağmuruna tutuldu.

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteriyle yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, son dönemlerde özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Ural Kaspar ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren ünlü oyuncu, 15 Ekim'de Sora adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Anne olduktan kısa bir süre sonra korkunç bir kaza geçirip ölümden dönen ünlü oyuncu, ilerleyen günlerde ise boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

Tüm bu olumsuzlukların ardından İrem Helvacıoğlu'ndan yüzleri gülümseten bir paylaşım geldi.

2025'in sonlarına yaklaşırken yıla veda paylaşımında bulunan Helvacıoğlu, minik kızının da yer aldığı kareleri bir araya getirerek Instagram sayfasında yayınladı.

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Hiç tahmin etmediğim ve bilmediğim şeyleri söyledin 2025" notunu ekledi.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.

Helvacıoğlu'nun özellikle minik kızını kucağına aldığı anne-bebek fotoğrafı takipçilerinin beğenisini topladı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Annelik sana çok yakıştı İrem" yorumunda bulundu.

İşte İrem Helvacıoğlu'nun o paylaşımı...

