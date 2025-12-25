İrem Helvacıoğlu'ndan minik Sora’yla yıl sonu sürprizi: Anne-bebek paylaşımı!

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteriyle yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu , son dönemlerde özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Ural Kaspar ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren ünlü oyuncu, 15 Ekim'de Sora adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya

Anne olduktan kısa bir süre sonra korkunç bir kaza geçirip ölümden dönen ünlü oyuncu, ilerleyen günlerde ise boşanma iddialarıyla gündeme geldi.