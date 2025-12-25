Hayatı tümden değişti! Teoman emeklilik sonrası yeni düzenini anlattı

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Teoman , önceki sabah erken saatlerde Bebek'te objektiflere yansıdı. Simitçiden alışveriş yapan şarkıcı, bir arkadaşına kahvaltıya gittiğini belirterek, "Artık emekli olunca böyle oluyor" sözleriyle gülümsedi.

Hayatındaki yeni döneme değinen Teoman , artık erken saatlerde güne başladığını söyledi. Şarkıcı, "Ben artık erken yatan, erken kalkan, sabah 6.30'da spor yapan bir insanım" ifadeleriyle alışkanlıklarının değiştiğini dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya

Eski Kendisine Tek Cümlelik Mesaj

Basın mensuplarının "Eski Teoman'a ne söylemek isterdiniz?" sorusuna ise kısa ve net bir yanıt verdi. Ünlü isim, bu soruya "Efendi ol derdim sadece" cevabını verdi.