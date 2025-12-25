PODCAST CANLI YAYIN

Hayatı tümden değişti! Teoman emeklilik sonrası yeni düzenini anlattı

Teoman, Bebek’te görüntülendiği sırada yaptığı esprili açıklamalarla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, günlük düzeninin tamamen değiştiğini anlattı.

Hayatı tümden değişti! Teoman emeklilik sonrası yeni düzenini anlattı

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Teoman, önceki sabah erken saatlerde Bebek'te objektiflere yansıdı. Simitçiden alışveriş yapan şarkıcı, bir arkadaşına kahvaltıya gittiğini belirterek, "Artık emekli olunca böyle oluyor" sözleriyle gülümsedi.

Günlük Rutini Değişti 🕕

Hayatındaki yeni döneme değinen Teoman, artık erken saatlerde güne başladığını söyledi. Şarkıcı, "Ben artık erken yatan, erken kalkan, sabah 6.30'da spor yapan bir insanım" ifadeleriyle alışkanlıklarının değiştiğini dile getirdi.

Eski Kendisine Tek Cümlelik Mesaj

Basın mensuplarının "Eski Teoman'a ne söylemek isterdiniz?" sorusuna ise kısa ve net bir yanıt verdi. Ünlü isim, bu soruya "Efendi ol derdim sadece" cevabını verdi.

"Altı Üstü Şarkıcıyız"

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Teoman, geçen haftalarda "Oyuncuların kendi aralarındaki kutsal polemiği var. Şarkıcılık kutsal mıdır?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

Teoman, "Altı üstü şarkıcıyız neresi kutsal olacak. İnsanları eğlendiriyoruz. Sahnede iki saat boyunca gündelik hayatlardan uzaklaştıran, şovmen gibi düşünmeleri gerekir. Şarkıcılık kutsal değil. Önemli bir iş yapmıyoruz" demişti.

