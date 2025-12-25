PODCAST CANLI YAYIN

Genç yaşta gelinlik giydi! Simge Sağın yıllar sonra ilk kez itiraf etti: Evlenip boşandım!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, yıllar sonra özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Genç yaşta evlendiğini ve boşandığını açıklayan Sağın, aile ve anne olma konusundaki düşüncelerini de paylaştı.

"Aşkın Olayım", "Yankı" ve "Önümüz Yaz" gibi şarkılarıyla tanınan Simge Sağın, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak ünlü şarkıcı, son açıklamasında hakkında az bilinen gerçekleri samimi bir şekilde ortaya koydu.

💍 Genç Yaşta Evlilik ve Boşanma

Banu Noyan'ın programına konuk olan 44 yaşındaki Sağın, genç yaşta evlendiğini ve boşandığını itiraf etti.

20'li yaşlarda evlendiğini ve boşandığını dile getiren Sağın, "Bunu çok erken yaşta deneyimledim. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu anda. Gelinlik giydim ama onu bile tam hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok da başarılı bir evlilik olmadı benimki" diyen ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:"Evlenmeden bir gün önce bizim ev çok kalabalıktı, tüm akrabalarımız gelmişti. Ben de kalmak için komşumuza gittim ve Sevgi teyzeye 'Ben şimdi evlenmekten vazgeçsem ne olur?' dediğimi hatırlıyorum. O gece küçük bir pişmanlığım olmuştu"

👨‍👩‍👧 Aile Sevgisi ve Anne Olma Düşünceleri

Simge Sağın, aile bağlarının önemine değinerek, "Aile sevgisinin ne kadar güzel bir şey olduğunu şimdilerde anlıyorum. Aile sevgisi ve aile bağları çok önemli" dedi.

Ünlü isim, "Anne olmak istiyor musun?" sorusuna da net bir yanıt verdi. Sağın, doğru zamanı ve doğru baba adayını bulamadığı sürece bu adımı atmayı düşünmediğini belirtti.

Ünlü şarkıcı şunları söyledi: "Bugüne kadar yeterince istemedim bunu. Doğru bir baba adayı da bulamadım, o kapasiteyi çoğu erkekte göremiyorum. Eğer öyle bir şey olursa tekrar düşünebilirim. Ama olsaydım çok iyi bir anne olurdum"

🏆 Hayatını Başarıyla Şekillendirmek

Öte yandan Simge Sağın, başarıyı hayatındaki en büyük motivasyon kaynağı olarak tanımladı.

