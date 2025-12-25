Genç yaşta gelinlik giydi! Simge Sağın yıllar sonra ilk kez itiraf etti: Evlenip boşandım!

"Aşkın Olayım", "Yankı" ve "Önümüz Yaz" gibi şarkılarıyla tanınan Simge Sağın, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak ünlü şarkıcı, son açıklamasında hakkında az bilinen gerçekleri samimi bir şekilde ortaya koydu.

Kaynak: Sosyal medya 💍 Genç Yaşta Evlilik ve Boşanma Banu Noyan'ın programına konuk olan 44 yaşındaki Sağın, genç yaşta evlendiğini ve boşandığını itiraf etti. 20'li yaşlarda evlendiğini ve boşandığını dile getiren Sağın, "Bunu çok erken yaşta deneyimledim. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu anda. Gelinlik giydim ama onu bile tam hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.