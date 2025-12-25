Ebru Gündeş’ten duygulandıran sözler: "Kızımdan sonra en sevdiğim şey..."

Kaynak: Sosyal medya İnteraktif Konser Deneyimi 📱 Konser boyunca seyirciler, Gündeş'in Instagram hesabı üzerinden oylamaya sunulan şarkılar arasından seçim yaptı. En çok oy alan parçalar, salonun led ekranlarına yansıtıldı. Sanatçı, izleyicilerin belirlediği beş şarkıyı seslendirdi.

Kaynak: Sosyal medya Ünlü İsimler de Konserdeydi Geceye sanat ve magazin dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Bergüzar Korel, Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Oğulcan Engin ve Mustafa Aksakallı konseri izleyenler arasındaydı. Binlerce dinleyicinin doldurduğu salonda Gündeş'in performansı büyük beğeni topladı.