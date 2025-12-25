Ebru Gündeş’ten duygulandıran sözler: "Kızımdan sonra en sevdiğim şey..."
Ebru Gündeş, Maslak’ta verdiği konserin açılışında sahne heyecanını ve müziğe olan bağlılığını samimi sözlerle anlattı. Sanatçının dinleyicilerle kurduğu bağ ve duygusal açıklamaları geceye damga vurdu.
Ebru Gündeş, "Beraber Söylüyoruz" konseptiyle üç gün sürecek konser serisinin ilk gecesinde Maslak'taki bir gösteri merkezinde sahne aldı. Güçlü sesiyle salonu dolduran sanatçı, konserin daha ilk anlarında izleyicilerle sıcak bir bağ kurdu.
"Dizlerim Hala Titriyor"
Sahnedeki konuşmasında duygularını açıkça dile getiren Gündeş, müziğe olan tutkusunun ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.
Sabahta yer alan habere göre; sanatçı, "Dün gibi ilk başladığım yıllar... Dizlerim titriyordu, bugün de o günlerdeki gibi heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Kızımdan sonra en sevdiğim şey şarkı söylemek. Beraber söyler miyiz?" sözleriyle salondan büyük alkış aldı.
İnteraktif Konser Deneyimi 📱
Konser boyunca seyirciler, Gündeş'in Instagram hesabı üzerinden oylamaya sunulan şarkılar arasından seçim yaptı. En çok oy alan parçalar, salonun led ekranlarına yansıtıldı. Sanatçı, izleyicilerin belirlediği beş şarkıyı seslendirdi.
Ünlü İsimler de Konserdeydi
Geceye sanat ve magazin dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Bergüzar Korel, Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Oğulcan Engin ve Mustafa Aksakallı konseri izleyenler arasındaydı. Binlerce dinleyicinin doldurduğu salonda Gündeş'in performansı büyük beğeni topladı.
Bergüzar Korel'den Duygusal Paylaşım 💬
Konseri ilgiyle takip eden Bergüzar Korel, Ebru Gündeş'e olan hayranlığını sosyal medya hesabından dile getirdi. Korel paylaşımında, sanatçının sahnedeki samimiyetine ve seyirciyle kurduğu güçlü bağa vurgu yaparak geceden ne kadar etkilendiğini ifade etti.
Oyuncu, yaptığı paylaşımda, "Böylesine gerçek, böylesine cömert bir kadın çok uzun zamandır izlememiştim sahnede. Ekibine, seyircisinden, misafirlere... Düşünün 4400 kişi gelmiş izlemeye, her birinin kalbine dokundu dün gece. Lafta değil gerçekten dokundu. Çok duygulandım, büyülendim. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.