PODCAST CANLI YAYIN

Ebru Gündeş’ten duygulandıran sözler: "Kızımdan sonra en sevdiğim şey..."

Ebru Gündeş, Maslak’ta verdiği konserin açılışında sahne heyecanını ve müziğe olan bağlılığını samimi sözlerle anlattı. Sanatçının dinleyicilerle kurduğu bağ ve duygusal açıklamaları geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi:
Ebru Gündeş’ten duygulandıran sözler: "Kızımdan sonra en sevdiğim şey..."

Ebru Gündeş, "Beraber Söylüyoruz" konseptiyle üç gün sürecek konser serisinin ilk gecesinde Maslak'taki bir gösteri merkezinde sahne aldı. Güçlü sesiyle salonu dolduran sanatçı, konserin daha ilk anlarında izleyicilerle sıcak bir bağ kurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Dizlerim Hala Titriyor"

Sahnedeki konuşmasında duygularını açıkça dile getiren Gündeş, müziğe olan tutkusunun ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sabahta yer alan habere göre; sanatçı, "Dün gibi ilk başladığım yıllar... Dizlerim titriyordu, bugün de o günlerdeki gibi heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Kızımdan sonra en sevdiğim şey şarkı söylemek. Beraber söyler miyiz?" sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İnteraktif Konser Deneyimi 📱

Konser boyunca seyirciler, Gündeş'in Instagram hesabı üzerinden oylamaya sunulan şarkılar arasından seçim yaptı. En çok oy alan parçalar, salonun led ekranlarına yansıtıldı. Sanatçı, izleyicilerin belirlediği beş şarkıyı seslendirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü İsimler de Konserdeydi

Geceye sanat ve magazin dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Bergüzar Korel, Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Oğulcan Engin ve Mustafa Aksakallı konseri izleyenler arasındaydı. Binlerce dinleyicinin doldurduğu salonda Gündeş'in performansı büyük beğeni topladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bergüzar Korel'den Duygusal Paylaşım 💬

Konseri ilgiyle takip eden Bergüzar Korel, Ebru Gündeş'e olan hayranlığını sosyal medya hesabından dile getirdi. Korel paylaşımında, sanatçının sahnedeki samimiyetine ve seyirciyle kurduğu güçlü bağa vurgu yaparak geceden ne kadar etkilendiğini ifade etti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oyuncu, yaptığı paylaşımda, "Böylesine gerçek, böylesine cömert bir kadın çok uzun zamandır izlememiştim sahnede. Ekibine, seyircisinden, misafirlere... Düşünün 4400 kişi gelmiş izlemeye, her birinin kalbine dokundu dün gece. Lafta değil gerçekten dokundu. Çok duygulandım, büyülendim. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MİT "intiharcıyı" yakaladı... DEAŞ'ın hücreleri deşifre oldu! İstanbul'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler paketlendi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran yeniden gözaltında! Fenerbahçe'den peş peşe açıklama
Başkan Erdoğan restore edilen Habib-i Neccar Camii'ni açacak
Erken emeklilikte yeni hesap! Borçlanma ve ihyada neler değişecek? Asgari ücret zammı herkese yansıyacak
Güllü'nün yakın arkadaşından Tuğyan ile ilgili kan donduran iddialar: "Torununu organ mafyasına satarım, dedi!"
CHP'li Şile Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Telefonundan 33,5 milyon liralık liste çıktı
Galatasaray transferde gemileri yaktı! 3 dünya yıldızıyla şov
Fırsatçılar asgari ücret zammını beklemedi fiyatları şişirdi!
Rezan Epözdemir'in "Maybach" oyunu deşifre! Buhar olan 22 milyon 800 bin TL nereye gitti?
Düşen Libya jetinde pilot ve hava kulesinin son konuşmaları! 20.31'de "PAN-PAN" uyarısı verip 20.38'de radardan çıktı: Dakika dakika kaza
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye ve Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'ye ayrı ayrı başsağlığı telefonu!
Kuruluş Orhan'da nefes kesen hesaplaşma! Orhan Bey Prenses Asporça'yı Mabed Şövalyelerin elinden kurtardı
Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Murat Ongun'un özel kaleminin evine arama! Klozete gizlenmiş 11 gram uyuşturucu bulundu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan "ölü bebek" savunması! "Hastayı kabul ettim diye suçlanıyorum"
Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"
Başkan Erdoğan'dan CHP'lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: "Allah akıl fikir versin"
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!
Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda