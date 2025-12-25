Burak Özçivit 41 yaşında: Fahriye Evcen’den duygusal doğum günü mesajı
Burak Özçivit, 41. yaşını ailesiyle karşıladı. Eşi Fahriye Evcen, doğum günü için yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in ilişkisi, 2013 yılında birlikte rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde başlamıştı. Çift, 2017 yılında evlenerek birlikteliklerini resmileştirmişti.
İki Çocuklu Bir Aile
Ünlü çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı. Ailenin büyük oğlu Karan, geçtiğimiz haftalarda 6. yaş gününü kutlamış, doğum günü için Fenerbahçe temalı bir parti düzenlenmişti.
Boşanma İddialarına Ortak Kare
Son dönemde gündeme gelen boşanma iddialarının ardından çift, birlikte verdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Otomobil içinde çekilen bu kare, çıkan söylentilere yanıt olarak yorumlanmıştı.
Doğum Gününe Özel Paylaşım 🎂
Ünlü çift, şimdi ise doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Fahriye Evcen, 41 yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Evcen, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun sevgilimiz" notunu ekledi. Paylaşım kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi gördü.