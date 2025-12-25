Burak Özçivit 41 yaşında: Fahriye Evcen’den duygusal doğum günü mesajı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 'in ilişkisi, 2013 yılında birlikte rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde başlamıştı. Çift, 2017 yılında evlenerek birlikteliklerini resmileştirmişti.

Kaynak: Sosyal medya

İki Çocuklu Bir Aile

Ünlü çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı. Ailenin büyük oğlu Karan, geçtiğimiz haftalarda 6. yaş gününü kutlamış, doğum günü için Fenerbahçe temalı bir parti düzenlenmişti.