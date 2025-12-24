Yılın aşkına aileden ilk yorum: Gamze Erçel'den Hande Erçel açıklaması
Hande Erçel’in yapımcı Onur Güvenatam’la aşk yaşadığı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Ünlü oyuncunun ablası Gamze Erçel’den konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi.
Hakan Sabancı ile yollarını ayırmasının ardından Hande Erçel'in özel hayatı merak konusu olmaya devam ederken ünlü oyuncu hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.
Hande Erçel'in yapımcı Onur Güvenatam'la birlikte olduğu yönünde iddialar gündeme geldi.
Hande Erçel ve Onur Güvenatam'ın birlikte Londra'ya gittiği öne sürüldü. İddiaların ardından havalimanında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Erçel, net bir ifade kullanmadan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Hande Erçel'den İlk Açıklama
Ünlü oyuncu, henüz çok yeni olduğunu belirterek bu tür konuların zamanla konuşulacağını söyledi. Ünlü isim, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum daha yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde konuşuruz. Çok yeni daha, ben kimseyi tanımayayım mı? Böyle şeyler kısmet" dedi.
Bir Açıklama da Gamze Erçel'den!
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, alışveriş merkezinde görüntülendiği sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Gazete Magazin'de yer alan habere göre; kardeşinin aşk iddialarıyla ilgili konuşan Gamze Erçel, "Hande şu an mutlu gözüküyor, ben henüz tanışmadım" ifadelerini kullandı.
Gamze Erçel'in bu sözleri, iddiaların ardından yapılan ilk aile açıklaması olarak dikkat çekti ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.