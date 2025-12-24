Yılın aşkına aileden ilk yorum: Gamze Erçel'den Hande Erçel açıklaması

Kaynak: Sosyal medya

Hande Erçel'den İlk Açıklama

Ünlü oyuncu, henüz çok yeni olduğunu belirterek bu tür konuların zamanla konuşulacağını söyledi. Ünlü isim, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum daha yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde konuşuruz. Çok yeni daha, ben kimseyi tanımayayım mı? Böyle şeyler kısmet" dedi.