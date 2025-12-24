PODCAST CANLI YAYIN

Icardi'nin sevgilisi China'dan o iddialara net açıklama: Türkiye'de mutluyum!

Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez, Türkiye’den ayrılmasını istediği iddialarına yanıt verdi. Suarez, Icardi’nin kariyerine müdahale etmediğini ve Türkiye’de mutlu olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili çıkan haberler gündemdeki yerini koruyor. Son olarak, Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in Türkiye'den ayrılması için futbolcuyu ikna ettiği iddia edilmişti.

Suarez'in 31 yaşındaki golcü futbolcuya "Arjantin'e River Plate'e gidelim" dediği öne sürülmüştü.

China Suarez İddiaları Yalanladı

Sosyal medyadan paylaşım yapan Suarez, "Ben 'tamam' demişim de neye tamam demişim? Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın." ifadelerini kullandı.

Taraftarlar Beğeni Yağdırdı

China Suarez'in bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, sevgilisinin kararlarına karışmadığını açıklayan Suarez'in samimi yaklaşımını beğeniyle karşıladı.

