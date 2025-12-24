Icardi'nin sevgilisi China'dan o iddialara net açıklama: Türkiye'de mutluyum!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi 'nin geleceğiyle ilgili çıkan haberler gündemdeki yerini koruyor. Son olarak, Icardi'nin sevgilisi China Suarez 'in Türkiye'den ayrılması için futbolcuyu ikna ettiği iddia edilmişti.

Kaynak: Sosyal medya

China Suarez İddiaları Yalanladı

Sosyal medyadan paylaşım yapan Suarez, "Ben 'tamam' demişim de neye tamam demişim? Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın." ifadelerini kullandı.