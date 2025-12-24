Eser Yeneler ve Berfu Yenenler mutlu evliliğin sırrını açıkladı:Aile her zaman öncelik!
Eser Yeneler ve Berfu Yenenler çifti, Şamdan Plus'a verdikleri röportajda samimi açıklamalarda bulunarak aile olmanın önemine vurgu yaptı.
Ünlü televizyoncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, Şamdan Plus'a verdikleri samimi röportajda aile olmanın önemine dikkat çekti. Çift, evlerinin kendileri için nasıl güvenli bir alan yarattığını ve hayatlarının odak noktasının her zaman aile olduğunu anlattı. Röportajda ayrıca evlilikteki yol arkadaşlığı ve karşılıklı destekleri de esprili bir dille paylaştılar.
Ünlü çiftten Berfu Yenenler, "Şu an karşılıklı olarak birbirinize teşekkür edecek olsanız neler söylersiniz, en çok hangi konuda bu yıl birbirinize iyi ki varsın dediniz?" sorusuna "Ben Eser'e kesinlikle şöyle söyleyebilirim; dışarıda ne kadar kaos, karmasa, gürültü olursa olsun biz evimizin kapısını kapattığımızda birbirimizle ve ailemizle güvenilir bir alanda dokunulmaz hissediyoruz. Bana böyle bir hayat ve güvenli alan verdiği için iyi ki var" yanıtını verdi.
Eser Yenenler, aynı soruyu "O güvenli alanda bize kendi cennetimizi yaratan eşime ben de her konuda binlerce kez teşekkür ederim. Harika bir eş, harika bir anne, harika bir iş arkadaşım var, ne mutlu bana..." şeklinde yanıtladı.
Ünlü çift "Şimdilerde hayatınızın odak noktasında neler var?" sorusuna verdikleri yanıla dikkat çekti.
Berfu Yenenler, "Şu an ve her zaman hayatımızın odak noktasında aslında ailemiz var; aile her zaman öncelik. Birlikte yapacağımız tatiller, hafta sonu planları, akşam yemekleri ya da sabah kahvaltıları her zaman ilk sırada. Öyle enerjimizi depolayıp işimize, gücümüze daha yoğun sarılıyoruz. Ben tabii ki daha tutkulu, hırslı bir iş dünyasına sahibim, yapacak çok hayalim var" ifadelerini kullandı.
Eser Yenenler ise "Aile her şey, gerisi teferruat benim için. Heyt be hangi kamyonun arka yazısıyım acaba!" şeklinde ailenin önemine vurgu yapan esprili bir yanıt verdi.
Berfu Yenenler evlilikte nasıl bir yol arkadaşı olduğunu "Kendi adıma, yer yer çetin ceviz bir bireyim ama çok kapsayıcı ve iki kişilik düşünen bir yol arkadaşıyım sanki. Eser ne der bilemiyorum ama genelde her zaman "ben" değil, "biz" derim, benimle evli olmak isterdim ben de" sözleriyle özetledi.
Eser Yenenler ise "Vallahi ben hayatımızın direksiyonunu Berfu'ya bırakmış, kendisi ön koltukta oturan biraz daha konforlu yolculuk yapan bir ön koltuk yolcusuyum" dedi.