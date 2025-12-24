Eser Yeneler ve Berfu Yenenler mutlu evliliğin sırrını açıkladı:Aile her zaman öncelik!

Kaynak: Şamdan Plus Ünlü çift "Şimdilerde hayatınızın odak noktasında neler var?" sorusuna verdikleri yanıla dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya Berfu Yenenler, "Şu an ve her zaman hayatımızın odak noktasında aslında ailemiz var; aile her zaman öncelik. Birlikte yapacağımız tatiller, hafta sonu planları, akşam yemekleri ya da sabah kahvaltıları her zaman ilk sırada. Öyle enerjimizi depolayıp işimize, gücümüze daha yoğun sarılıyoruz. Ben tabii ki daha tutkulu, hırslı bir iş dünyasına sahibim, yapacak çok hayalim var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Eser Yenenler ise "Aile her şey, gerisi teferruat benim için. Heyt be hangi kamyonun arka yazısıyım acaba!" şeklinde ailenin önemine vurgu yapan esprili bir yanıt verdi.