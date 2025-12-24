Dua istedi: Özcan Deniz’in annesi kanserle mücadele ediyor!
Ünlü sanatçı Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, eylül ayından bu yana kanser tedavisi görüyor. Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler, sosyal medyadan sağlık durumu hakkında bilgi vererek takipçilerinden dua istedi.
Özcan Deniz ile ailesi arasındaki gerilim uzun süredir devam ederken anne Kadriye Deniz'in kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, annesinin bir süre daha kemoterapi görmek zorunda olduğunu duyurdu.
Yurda Gürler açıklamasında şunları söyledi: "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti"
Dua İstedi
Güler, sözlerini "Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın" şeklinde sürdürdü.
NELER OLMUŞTU?
Ünlü sanatçı, menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı maddi anlaşmazlıklar nedeniyle yargıya başvurmuştu. Bu süreçte anne Kadriye Deniz'in de tartışmalara dahil olması, aile bağlarını derinden etkilemişti.
Özcan Deniz'in Kararı
Özcan Deniz, yaşanan olaylar ve ailesiyle olan anlaşmazlıklar sonrası, hayatında yalnızca eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey'in olduğunu açıklamıştı. Kadriye Deniz de oğluyla ilişkisini tamamen sonlandırdığını belirtmişti.