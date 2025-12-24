PODCAST CANLI YAYIN

Dua istedi: Özcan Deniz’in annesi kanserle mücadele ediyor!

Ünlü sanatçı Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, eylül ayından bu yana kanser tedavisi görüyor. Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler, sosyal medyadan sağlık durumu hakkında bilgi vererek takipçilerinden dua istedi.

Giriş Tarihi:
Dua istedi: Özcan Deniz’in annesi kanserle mücadele ediyor!

Özcan Deniz ile ailesi arasındaki gerilim uzun süredir devam ederken anne Kadriye Deniz'in kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, annesinin bir süre daha kemoterapi görmek zorunda olduğunu duyurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yurda Gürler açıklamasında şunları söyledi: "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dua İstedi

Güler, sözlerini "Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın" şeklinde sürdürdü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

NELER OLMUŞTU?

Ünlü sanatçı, menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı maddi anlaşmazlıklar nedeniyle yargıya başvurmuştu. Bu süreçte anne Kadriye Deniz'in de tartışmalara dahil olması, aile bağlarını derinden etkilemişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Özcan Deniz'in Kararı

Özcan Deniz, yaşanan olaylar ve ailesiyle olan anlaşmazlıklar sonrası, hayatında yalnızca eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey'in olduğunu açıklamıştı. Kadriye Deniz de oğluyla ilişkisini tamamen sonlandırdığını belirtmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Düşen Libya jetinde pilot ve hava kulesinin son konuşmaları! 20.31'de "PAN-PAN" uyarısı verip 20.38'de radardan çıktı: Dakika dakika kaza
Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"
Casper
Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Başkan Erdoğan'dan CHP'lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: "Allah akıl fikir versin"
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
D&R
Netanyahu’dan erken seçim hazırlığı: Tek bir gün bile kaybetmek istemiyor
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye başsağlığı telefonu!
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor: Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı!
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!
Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda
Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu: Kokain bombası! | İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak? | İlk açıklama geldi
Deprem bölgesi yeniden doğuyor! Asrın inşası tamamlandı: Başkan Erdoğan teslim edecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: Çalışma süresi şubat sonuna kadar uzatıldı
30 yıllık karanlık dosya Müge Anlı'da açıldı! 4 yaşındaki Emine'yi katleden babası mı? Meğer öz annesi...
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı