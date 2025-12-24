PODCAST CANLI YAYIN

Cristiano Ronaldo’dan Georgina Rodriguez’e 3,5 milyon sterlinlik dev jest!

Cristiano Ronaldo, evlilik hazırlığı yaptığı Georgina Rodriguez için bir kez daha kesenin ağzını açtı. Ünlü futbolcunun müstakbel eşi adına yaptığı milyonluk yatırım, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi:
Futbol kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Cristiano Ronaldo, uzun yıllardır birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor.

Evlilik Teklifi Çok Konuşulmuştu 💍

Ronaldo, yıllar süren ilişkilerinin ardından Georgina Rodriguez'e 5 milyon dolar değerindeki gösterişli bir yüzükle evlilik teklif etmişti. Rodriguez, bu özel anı sosyal medya hesabından "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" notuyla paylaşmıştı.

Müstakbel Eşi İçin Yeni Jest

Evlilik hazırlıkları devam ederken Cristiano Ronaldo'dan bir sürpriz daha geldi. Ünlü futbolcunun, nişanlısı için Orta Doğu'da, Kızıldeniz açıklarında yer alan Nujuma Adası'ndan iki lüks villa satın aldığı öğrenildi.

Villaların Değeri Dudak Uçuklattı 🏝️

Yaklaşık 16 mil açıkta bulunan adada yer alan villaların her birinin değerinin 3,5 milyon sterlin olduğu belirtildi. Mülklerden birinin üç yatak odalı ve aile yaşamına uygun şekilde tasarlandığı, diğerinin ise iki yatak odalı olduğu ifade edildi.

Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez için yaptığı bu milyonluk yatırım, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu. Ünlü futbolcunun jesti, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

