Bergüzar Korel’den 20 kilo sorası yeni kareler! Sosyal medyada ilgi gördü
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, verdiği kiloların ardından yeni pozlarını paylaştı. Sosyal medyada yayımlanan kareler kısa sürede beğeni topladı.
Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bergüzar Korel, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Yakın zamanda 20 kilo verdiği bilinen oyuncu, yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabından yayımladığı karelerde şık bir bluz tercih eden Korel, fit görünümüyle dikkat çekti. Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Uzun yıllardır yakın arkadaş olan Bergüzar Korel, Sema Ergenekon ve Esra Erol ile yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.
Üçlü, keyifli geceden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak dostluklarını gözler önüne serdi.
Düzenli spor ve beslenme programını sürdürdüğü bilinen oyuncu, son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Bergüzar Korel'in yeni pozları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.