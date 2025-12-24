PODCAST CANLI YAYIN

Bergüzar Korel’den 20 kilo sorası yeni kareler! Sosyal medyada ilgi gördü

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, verdiği kiloların ardından yeni pozlarını paylaştı. Sosyal medyada yayımlanan kareler kısa sürede beğeni topladı.

Giriş Tarihi:
Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bergüzar Korel, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yakın zamanda 20 kilo verdiği bilinen oyuncu, yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medya hesabından yayımladığı karelerde şık bir bluz tercih eden Korel, fit görünümüyle dikkat çekti. Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Uzun yıllardır yakın arkadaş olan Bergüzar Korel, Sema Ergenekon ve Esra Erol ile yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Üçlü, keyifli geceden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak dostluklarını gözler önüne serdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Düzenli spor ve beslenme programını sürdürdüğü bilinen oyuncu, son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bergüzar Korel'in yeni pozları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

