Hülya Koçyiğit’ten Türkan Şoray itirafı! Yeşilçam’ın altın çağından bugüne uzanan pişmanlık

Filiz Akın, Türkan Şoray ve Fatma Girik ile Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yoncası’ndan biri olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, verdiği bir röportajda bilinmeyenlerini anlattı. Türkan Şoray itirafıyla dikkat çeken Koçyiğit, en büyük pişmanlığını ilk kez paylaştı.

Yeşilçam'ın altın çağından bugüne uzanan bir pişmanlık... Hülya Koçyiğit, yıllar sonra verdiği röportajda kariyerinin en kritik dönemeçlerinden birini ilk kez anlattı. Reddettiği ve sonrasında Türkan Şoray'la sinema tarihine kazınan rol için duyduğu pişmanlığı dile getiren Koçyiğit'in açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

"Bu Bütçeyi Kaldıramam Dedim"

Kariyerinde iz bırakan pişmanlıklarından birini yıllar sonra anlatan Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı: "Ben yapım şirketi Gülşah Film'i kurdum. Orhan Aksoy çok değerli, sevdiğim, kıymetli bir yönetmenimizdi. Bir gün elinde bir romanla geldi. Dedi ki, 'Bu romanı hemen film yapalım, senaryolaştıralım. Çok güzel bir hikayesi var.' Romanı okudum, 1800'lü yıllarda geçiyor. Dila Hatun isminde, katiline aşık olan bir kadının hikayesi. Fakat bu filmin 1800'lü yıllarda geçiyor olmasının, çekim nedeniyle çok büyük bir mali külfet getireceğini düşündüm. Balkanlar'da geçen bir hikayeydi, oralara gidilecek falan... Böyle bir bütçeyi kaldıramayacağımı söyledim ve ne yazık ki o filmi yapamadım"

"Nasıl Düşünemedim"

Koçyiğit, daha sonra yaşananları ise şöyle anlattı: "Onun üzerine başka bir yapım şirketine gidip teklif ettiği zaman, hikayeyi günümüze adapte ederek bugün, bu olay geçiyormuş gibi yaptılar. Orada, 'Aa ben bunu nasıl düşünmedim' diye esef ettim. Bunu da sorduğunuz için söylüyorum, o filmde başrolü Türkan Şoray oynamıştı"

Akşam'da yer alan habere göre; Koçyiğit, "Dört Yapraklı Yonca'ya bir kişi daha alınacak olsaydı, sizce bunu kim hak ederdi?" sorusuna "Hak eden çok isim var tabii" şeklinde karşılık verdi.

"Son Star Sizsiniz"

Ünlü sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama orada dört stardan söz ediyoruz. Türk sinemasının dört kadın starından. Sinema yazarı Burçak Evren'in bir sözü var. Bana diyor ki, 'Türk sinemasının yetiştirdiği son star sizsiniz.' Orada ben de, 'Nasıl olabilir? Benden sonra şu isimler geldi' diyorum. Hatta çok da popüler isimler sayıyorum. 'Onlar sinemayla star olmadılar, daha farklı yollarla star oldular. Toplum onları o şekilde gördü, tanıdı' diyor. Düşünüyorum taşınıyorum, doğrudur. O zaman o Dört Yapraklı Yonca öylece kalmış oluyor"

Ajda Pekkan'a Övgü

Yeşilçam yıldızına, yıllar önce katıldığı Ses Mecmuası yarışmasında kendisine mayosunu veren ve böylelikle tanıştığı Ajda Pekkan da soruldu.

Koçyiğit, "Tanışmamızın çok güzel bir hikayesi var. Hepimizin Ajda Pekkan'dan iftiharla ve gururla söz etmemiz gerekiyor. Çünkü mesleğini gerçekten bir profesyonel olarak icra ediyor. Çok doğru bir örnek. Kendisine büyük bir hayranlık duyuyorum, kutluyorum onu. İmreniyor insan, bravo demek geliyor insanın içinden değil mi?" ifadelerini kullandı.

