Hülya Koçyiğit’ten Türkan Şoray itirafı! Yeşilçam’ın altın çağından bugüne uzanan pişmanlık

Kaynak: Sosyal medya Akşam'da yer alan habere göre; Koçyiğit, "Dört Yapraklı Yonca'ya bir kişi daha alınacak olsaydı, sizce bunu kim hak ederdi?" sorusuna "Hak eden çok isim var tabii" şeklinde karşılık verdi.

Kaynak: Sosyal medya "Son Star Sizsiniz" Ünlü sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama orada dört stardan söz ediyoruz. Türk sinemasının dört kadın starından. Sinema yazarı Burçak Evren'in bir sözü var. Bana diyor ki, 'Türk sinemasının yetiştirdiği son star sizsiniz.' Orada ben de, 'Nasıl olabilir? Benden sonra şu isimler geldi' diyorum. Hatta çok da popüler isimler sayıyorum. 'Onlar sinemayla star olmadılar, daha farklı yollarla star oldular. Toplum onları o şekilde gördü, tanıdı' diyor. Düşünüyorum taşınıyorum, doğrudur. O zaman o Dört Yapraklı Yonca öylece kalmış oluyor"