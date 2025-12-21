Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bebek büyütmek zorlayıcı
Haziran ayında kızı Leyla Yaz’ı kucağına alan Gizem Karaca, sosyal medya üzerinden yaptığı soru-cevap etkinliğinde annelik sürecine dair duygularını samimiyetle paylaştı. Oyuncu, yaşadığı duyguların hem zorlayıcı hem de güçlendirici olduğunu dile getirdi.
2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen Gizem Karaca, anneliğin verdiği mutluluğu ve zorlukları takipçileriyle paylaştı.
Bir takipçisinin "Anne olduktan sonra hayatında neler değişti? Psikolojik olarak neler hissediyorsun?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Her şey değişti. Olumlu bir sürü yönü var tabii ama yalan değil, bebek büyütmek inanılmaz zorlayan bir süreç. Şu an kendimi duraklatılmış gibi hissediyorum. Sanki bayağı 'pause' tuşuna basılmış gibi. İnanılmaz korkaklaştıran ama bir yandan da seni dünyanın en güçlü insanı gibi hissettiren bir duyguymuş"
Ünlü oyuncu, "Sence Yaz sana öğretiyor- ne öğretecek?" sorusuna da kalpleri ısıtan bir yanıt verdi.
Karaca "Bence tamamen bana 'sabır' öğretmeye geldi. Çok derin bir soru bu aslında, bunu saatlerce konuşabilirim. Ama kısa ve net tek diyebileceğim şey şu güne kadar yaşadığım, üzüldüğüm, sevindiğim veya dert ettiğim her şey boşmuş. Bütün sorumluluklarım çok yüzeyselleşmiş" dedi.
Oyuncu, sözlerini "Burada 7 kiloluk 6 aylık varlık benim tüm bildiklerimi sıfırladı. En sevdiğim kısım onun bütün ilklerine ve oluşumuna şahit olmak. İlk tuttuğu çiçeği bile saklıyorum ve tarihi not ettim yahu" şeklinde sonlandırdı.