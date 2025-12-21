Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bebek büyütmek zorlayıcı

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Her şey değişti. Olumlu bir sürü yönü var tabii ama yalan değil, bebek büyütmek inanılmaz zorlayan bir süreç. Şu an kendimi duraklatılmış gibi hissediyorum. Sanki bayağı 'pause' tuşuna basılmış gibi. İnanılmaz korkaklaştıran ama bir yandan da seni dünyanın en güçlü insanı gibi hissettiren bir duyguymuş"