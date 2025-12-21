PODCAST CANLI YAYIN

Ferhat Göçer’den şok itiraf! İşte “Delilik” dediği hobisi

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Bu kez verdiği bir röportajla adından söz ettiren şarkıcı, sahne dışında gizli hobisini ilk kez açıkladı.

Geniş repertuarı ve güçlü sesiyle tanınan şarkıcı Ferhat Göçer, yaptığı bir açıklamayla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sanatçının şaşırtıcı hobisi ve bu uğurda taşımış olduğu tutkusu, hayranlarını şaşırttı.

Hürriyet'e röportaj veren Ferhat Göçer, kendisine yöneltilen "Bizi şaşırtabilecek bir hobiniz var mı?" sorusuna samimi bir yanıt verdi. Ünlü sanatçı, halı saha maçlarına olan tutkusundan söz ederek şaşırtıcı ifadeler kullandı.

Göçer, halı saha maçlarını anlatırken duygularını şu sözlerle ifade etti: "Halı saha maçları. Çünkü gerçekten çılgınlık. Sakatlanma olasılığınız çok yüksek. Ve ben maçları 17-18 yaşındaki çocuklarla yapıyorum. Delilik bu yani, açık söyleyeyim size! Ama benim temennilerimden bir tanesi ya sahnede ya da halı sahada ölmek"

Mesleğine olan bağlılığıyla bilinen Ferhat Göçer'in bu itirafı, sanatçının sahne dışındaki tutku ve cesaretini de gözler önüne serdi.

Geçmiş Takıntısı

Göçer, "Hangi yönünüzü törpülemek isterdiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Geçmişe takıntım var mesela. Bir türlü kurtulamıyorum. Ama bir yolunu buldum; fiziksel egzersizler iyi geliyor"

Bu konuyla ilgili herhangi bir terapi desteği almadığını belirten şarkıcı, geçmişle ilgili 'keşke'lere takıldığını dile getirdi.

