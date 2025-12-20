Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan estetik açıklaması! Meğer diş doktoru yüzünden...
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, sosyal medyada gündem olan estetik iddialarına ilk kez cevap verdi. Dadgar, dudak ve çenesinde sadece tedavi amaçlı işlemler olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
Özcan Deniz ile mutlu bir evliliği olan Samar Dadgar, son günlerde sosyal medyada görüntüsü nedeniyle estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü isim, konuyla ilgili sessizliğini bozarak açıklamada bulundu.
Samar Dadgar, YouTube programındaki görüntülerinin ardından estetik iddialarıyla çok konuşuldu.
Tedavi Amaçlı Dolgu
Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, burnunun tamamen doğal olduğunu belirtti. Dudaklarında egzema nedeniyle gençleştirici dolgu yaptırdığını ve çene, jawline ya da botox gibi işlemlerinin olmadığını vurguladı. Dadgar ayrıca yıllar önce kötü bir diş tedavisi nedeniyle sorun yaşadığını söyledi.
Takipçileriyle Eski Fotoğraflarını Paylaştı
Estetik iddialarını kesin bir dille yalanlayan Dadgar, eski fotoğraflarını da paylaşarak takipçilerini bilgilendirdi.
Dadgar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlar sakin olun, estetikten ağzım yamulmadı. Ben kendimi bildim bileli yamuk konuşuyorum, çocukluğumdan beri. Kaldı ki estetiğim yok, sadece berbat bir diş doktoruna denk gelip berbat bir diş yaptırdım yıllar önce. Dudaklarımda egzema var, takipçilerim de biliyor; yıllardır mücadele ediyorum (stresten çıktı, son 4 senedir). Onda da gençleştirici dolgu var ki dudak bariyeri zarar gördü, nem versin diye"
Dadgar, "Herkesin içi rahatlamışsa dağılabilirsiniz... Burnum da gayet kendi burnum, siz güzel açıdan gördünüz hep. Çene dolgusu, jawline ya da botox da yok, teşekkürler" dedi.