PODCAST CANLI YAYIN

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan estetik açıklaması! Meğer diş doktoru yüzünden...

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, sosyal medyada gündem olan estetik iddialarına ilk kez cevap verdi. Dadgar, dudak ve çenesinde sadece tedavi amaçlı işlemler olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan estetik açıklaması! Meğer diş doktoru yüzünden...

Özcan Deniz ile mutlu bir evliliği olan Samar Dadgar, son günlerde sosyal medyada görüntüsü nedeniyle estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü isim, konuyla ilgili sessizliğini bozarak açıklamada bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Samar Dadgar, YouTube programındaki görüntülerinin ardından estetik iddialarıyla çok konuşuldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tedavi Amaçlı Dolgu

Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, burnunun tamamen doğal olduğunu belirtti. Dudaklarında egzema nedeniyle gençleştirici dolgu yaptırdığını ve çene, jawline ya da botox gibi işlemlerinin olmadığını vurguladı. Dadgar ayrıca yıllar önce kötü bir diş tedavisi nedeniyle sorun yaşadığını söyledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Takipçileriyle Eski Fotoğraflarını Paylaştı

Estetik iddialarını kesin bir dille yalanlayan Dadgar, eski fotoğraflarını da paylaşarak takipçilerini bilgilendirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dadgar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlar sakin olun, estetikten ağzım yamulmadı. Ben kendimi bildim bileli yamuk konuşuyorum, çocukluğumdan beri. Kaldı ki estetiğim yok, sadece berbat bir diş doktoruna denk gelip berbat bir diş yaptırdım yıllar önce. Dudaklarımda egzema var, takipçilerim de biliyor; yıllardır mücadele ediyorum (stresten çıktı, son 4 senedir). Onda da gençleştirici dolgu var ki dudak bariyeri zarar gördü, nem versin diye"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dadgar, "Herkesin içi rahatlamışsa dağılabilirsiniz... Burnum da gayet kendi burnum, siz güzel açıdan gördünüz hep. Çene dolgusu, jawline ya da botox da yok, teşekkürler" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MSB'den SDG'ye uyarı: Gerekeni kimseye sormadan yaparız | Bakan Yaşar Güler açıkladı... Askerlik sistemine "aile" ayarı
Sadettin Saran'ın ifadesi alınıyor! Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıktı | Esrar var mı? | Escobar mıyım?
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
Epstein’ın evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı! Michael Jackson, Bill Clinton, çıplak kadınlar…
Ekrem İmamoğlu'nun yalancı tanığı... "Hırsız" kavgası büyüyor: Enver Aysever'den olay paylaşım
Milyonların gözü asgari ücrette: Masadaki rakam | Yüzde 14'lük enflasyon farkı talebi
Kar için geri sayım! Uzman isim İstanbul’a tarih verdi: MGM'den il il hava durumu raporu
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Lemina kankası için devrede
Suriye'de DEAŞ tezgahı mı kuruluyor? Palmira'da yaşananların ardından ABD çok sayıda noktaya saldırdı | Trump'tan tehdit
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
CHP'de Aziz İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu isyanı büyüyor: Parti arınmalıdır!
CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı
Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında sete çıktı: İlk sahneler Londra’da çekiliyor!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında! | Mal varlığına el konuldu
Gram altın 2026'da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...
1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'ne! Bilal Erdoğan'dan çağrı: "Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor"
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Şımarık’ın Teoman’ı Ahmet Mümtaz Taylan bakın kiminle evliymiş