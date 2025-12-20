Önce polis müdahalesi sonra uzaklaştırma kararı! Güzide Duran Roma’dan kalbi kırık döndü

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv Neler Oldu? 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen aylarda boşanma iddialarıyla gündeme geldi. 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile ayrılık kararı alan Duran, "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" diyerek boşanma haberlerini doğruladı.

Kaynak: Sosyal medya İkilinin ayrılık kararının ardından birçok iddia ortaya atıldı. Özellikle Duran'ın Okan Buruk ile aşk yaşadığı yönündeki iddia uzun süre magazinde gündeminde yer aldı. Duran iddiaları "Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir" sözleriyle yalanladı.