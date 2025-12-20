Önce polis müdahalesi sonra uzaklaştırma kararı! Güzide Duran Roma’dan kalbi kırık döndü

PODCAST CANLI YAYIN

Boşanma aşamasındaki Güzide Duran ile Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor. Duran, çocuklarını görmek için Roma’ya gitti ancak beklediği karşılığı bulamayınca tartışma çıktı. Polis müdahalesi sonrası Adnan Aksoy’dan 1 ay uzaklaştırma kararı geldi. İşte detaylar...

Ünlü manken Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile devam eden boşanma sürecinde, aylardır görüşemediği çocuklarını görmek için Roma'ya gitti. Ancak kız ve oğlu kendisiyle görüşmek istemeyince gergin bir durum yaşandı.

Gece yarısı yaşanan tartışma sırasında Duran'ın yüksek sesle bağırması üzerine komşular durumu polise bildirdi. Sabah'ta yer alan habere göre; olay yerine gelen polisler, Duran'a müdahale etti.

Uzaklaştırma Kararı

Yaşanan olayın ardından Adnan Aksoy, boşanma aşamasındaki eşi Güzide Duran'a 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Neler Oldu?

1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen aylarda boşanma iddialarıyla gündeme geldi. 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile ayrılık kararı alan Duran, "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" diyerek boşanma haberlerini doğruladı.

İkilinin ayrılık kararının ardından birçok iddia ortaya atıldı. Özellikle Duran'ın Okan Buruk ile aşk yaşadığı yönündeki iddia uzun süre magazinde gündeminde yer aldı. Duran iddiaları "Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir" sözleriyle yalanladı.

Yasak Aşk Gündeme Bomba Gibi Düştü

Duran'ın adı daha sonra ise Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la anıldı. İddiaya göre ikili haftalarda Fethiye'ye gitti. Sadece tekneyle geçilen özel koya gidip Kenan Doğulu konserini dinledi. Magazin kulislerinde konuşulan iddia herkesi şaşkına çevirirken ikiliden el ele görüntüler de geldi.

Öte yandan Fikret Orman'dan evlilik teklifi aldı. Duran'ın henüz boşanmadan taktığı tektaş ise gündeme bomba gibi düştü.

