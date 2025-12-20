Miss Turkey 2025’in birincisi belli oldu: Taç Sıla Saraydemir’in!

PODCAST CANLI YAYIN

Miss Turkey 2025’te büyük heyecan yaşandı. Binlerce başvuru arasından sıyrılan 22 yaşındaki Sıla Saraydemir, jürinin oylarıyla Türkiye’nin yeni güzeli seçildi. Yarışmada Miss Supranational unvanının sahibi ise İlayda Güvenç oldu.

Bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışması, final gecesinde nefes kesen anlara sahne oldu. Binlerce aday arasından ön elemeyi geçen 130 genç kadın, jüri karşısına çıkarak finale kalabilmek için yarıştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından ilk 20'ye kalan adaylar, jüri üyeleri tarafından titizlikle incelendi.

Jüri Kararıyla Türkiye'nin Yeni Güzeli 👑

Final gecesinde jüri koltuğunda Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu'nun yanı sıra Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar, Şevval Şahin ve Yasin Soy yer aldı. Jüri, yarışma sonunda Miss World ve Miss Supranational unvanlarını belirledi.

Gecenin sonunda 20 numarayla sahneye çıkan Sıla Saraydemir, Miss Turkey 2025 birincisi olarak tacı takmaya hak kazandı. Yarışmada Miss Supranational unvanı ise İlayda Güvenç'in oldu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu 📲

Miss Turkey 2025 birinciliğinin açıklanmasının ardından Sıla Saraydemir, sosyal medyada kısa sürede gündemin üst sıralarına çıktı. Yeni Türkiye Güzeli'nin paylaşılan fotoğrafları binlerce kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı, çok sayıda yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü Saraydemir'i Arzum Onan'a bir bölümü ise Azra Akın'a benzetti.

Sıla Saraydemir Kimdir?

Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, 22 yaşında ve 1.80 boyunda. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Saraydemir, elde ettiği birincilikle Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek.

Final gecesiyle birlikte Miss Turkey 2025 süreci tamamlanırken, yeni kraliçenin yolculuğu da resmen başlamış oldu.

