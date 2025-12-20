Miss Turkey 2025’in birincisi belli oldu: Taç Sıla Saraydemir’in!

Bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışması, final gecesinde nefes kesen anlara sahne oldu. Binlerce aday arasından ön elemeyi geçen 130 genç kadın, jüri karşısına çıkarak finale kalabilmek için yarıştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından ilk 20'ye kalan adaylar, jüri üyeleri tarafından titizlikle incelendi.