PODCAST CANLI YAYIN

Icardi adım atsaydı her şey farklı olabilirdi! Simge Sağın’dan şaşırtan itiraf

Bir dönem Mauro Icardi ile adı anılan Simge Sağın, bu kez sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, aralarındaki bağa dikkat çekerken yaptığı samimi açıklamayla magazin gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Icardi adım atsaydı her şey farklı olabilirdi! Simge Sağın’dan şaşırtan itiraf

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ismi bir süre sık sık yan yana anılan Simge Sağın, katıldığı programda konuya dair açık ifadeler kullandı. Daha önce bu söylentilere mesafeli yaklaşan ünlü şarkıcı, ilk kez bu kadar net konuşarak gündem yarattı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Simge Sağın, aralarında özel bir bağ algısı oluşmasında, Icardi'nin gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısının etkili olduğunu söyledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bu durumun zamanla kamuoyunda farklı yorumlara yol açtığını dile getiren Sağın, sürecin doğal şekilde geliştiğini ifade etti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Programda yöneltilen soruya samimi bir yanıt veren Simge Sağın, Mauro Icardi'den herhangi bir adım gelmediğini özellikle vurguladı. Ancak olası bir işaret durumunda her şeyin farklı olabileceğini belirtti.

Sağın, "Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bu açıklama, kısa sürede hem sosyal medyada hem magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Yürüme Durumu Olmadı"

Simge Sağın, geçen haftalarda katıldığı bir başka programda ise "Icardi ile adınız çıktı falan, oldu mu bir şey?" sorusuna "Yok hiç öyle bir yaklaşım olmadı. Yürüme durumu olmadı" yanıtını vermişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ne Olmuştu?

Wanda Nara ile olaylı evliliğinin sona ermesinin ardından Mauro Icardi'nin adı Simge Sağın'la anılmaya başlanmıştı. Ancak bu iddiaları doğrulayan ya da güçlendiren somut bir gelişme yaşanmazken, ikiliden gelen tek dikkat çekici adım sosyal medyada oldu. Icardi ve Simge'nin Instagram'da birbirlerini takibe alması, söylentilerin fitilini ateşleyen tek detay olarak öne çıktı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci'ye "esrar" mesajı | İstanbul'a geldi
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
Suriye'de DEAŞ tezgahı mı kuruluyor? Palmira'da yaşananların ardından ABD çok sayıda noktaya saldırdı
Ekrem İmamoğlu'nun yalancı tanığı... "Hırsız" kavgası büyüyor: Enver Aysever'den olay paylaşım
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Lemina kankası için devrede
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
CHP'de Aziz İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu isyanı büyüyor: Parti arınmalıdır!
CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı
Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında! | Mal varlığına el konuldu
Park etmek lüks oldu: İSPARK’a zam yağmuru
Gram altın 2026'da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...
1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'ne! Bilal Erdoğan'dan çağrı: "Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor"
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı: Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronunu yapay zeka ele verdi
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Güllü'nün kızının İstanbul'a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları