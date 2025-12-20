Icardi adım atsaydı her şey farklı olabilirdi! Simge Sağın’dan şaşırtan itiraf
Bir dönem Mauro Icardi ile adı anılan Simge Sağın, bu kez sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, aralarındaki bağa dikkat çekerken yaptığı samimi açıklamayla magazin gündemine oturdu.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ismi bir süre sık sık yan yana anılan Simge Sağın, katıldığı programda konuya dair açık ifadeler kullandı. Daha önce bu söylentilere mesafeli yaklaşan ünlü şarkıcı, ilk kez bu kadar net konuşarak gündem yarattı.
Simge Sağın, aralarında özel bir bağ algısı oluşmasında, Icardi'nin gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısının etkili olduğunu söyledi.
Bu durumun zamanla kamuoyunda farklı yorumlara yol açtığını dile getiren Sağın, sürecin doğal şekilde geliştiğini ifade etti.
Programda yöneltilen soruya samimi bir yanıt veren Simge Sağın, Mauro Icardi'den herhangi bir adım gelmediğini özellikle vurguladı. Ancak olası bir işaret durumunda her şeyin farklı olabileceğini belirtti.
Sağın, "Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Bu açıklama, kısa sürede hem sosyal medyada hem magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.
"Yürüme Durumu Olmadı"
Simge Sağın, geçen haftalarda katıldığı bir başka programda ise "Icardi ile adınız çıktı falan, oldu mu bir şey?" sorusuna "Yok hiç öyle bir yaklaşım olmadı. Yürüme durumu olmadı" yanıtını vermişti.
Ne Olmuştu?
Wanda Nara ile olaylı evliliğinin sona ermesinin ardından Mauro Icardi'nin adı Simge Sağın'la anılmaya başlanmıştı. Ancak bu iddiaları doğrulayan ya da güçlendiren somut bir gelişme yaşanmazken, ikiliden gelen tek dikkat çekici adım sosyal medyada oldu. Icardi ve Simge'nin Instagram'da birbirlerini takibe alması, söylentilerin fitilini ateşleyen tek detay olarak öne çıktı.