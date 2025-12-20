Güller ve Günahlar’ın İklim’i Mina Akdin eğlenceli paylaşımlarıyla gündem oldu!
Başrollerini Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in üstlendiği Güller ve Günahlar’da İklim karakterini canlandıran Mina Akdin, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Güller ve Günahlar dizisinde İklim karakterini canlandıran Mina Akdin, aktif olarak kullandığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.
Dizinin çocuk oyuncusu Akdin, özellikle çektiği dans videolarıyla ilgi topladı. Dansa olan tutkusu ve yeteneğiyle dikkat çeken Akdin, takipçilerinden binlerce yorum alırken performansıyla beğeni topladı.
Set arkadaşlarıyla da sık sık videolar yayınlayan Akdin için "Bu kız bütün seti zorla dansçı yapacak anlaşıldı" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan sosyal medyadaki enerjik paylaşımlarıyla dikkat çeken Akdin'e "Çok güzelsin", "Enerjine hayranım" yorumları da yapıldı.
İşte Mina Akdin'in paylaşımlarından bazıları...
Mina Akdin Kimdir?
Mina Akdin 4 Ekim 2012'de Hollanda Amsterdam'da dünyaya geldi. Bu zamana kadar birçok reklam filminde rol alan Mina Akdin, ilk oyunculuk deneyimini 2022 yılında rol aldığı "İyilik" dizisinde Nehir adlı bir çocuk karakteriyle yaşadı.