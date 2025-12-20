Güller ve Günahlar’ın İklim’i Mina Akdin eğlenceli paylaşımlarıyla gündem oldu!

Güller ve Günahlar dizisinde İklim karakterini canlandıran Mina Akdin , aktif olarak kullandığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Dizinin çocuk oyuncusu Akdin, özellikle çektiği dans videolarıyla ilgi topladı. Dansa olan tutkusu ve yeteneğiyle dikkat çeken Akdin, takipçilerinden binlerce yorum alırken performansıyla beğeni topladı.

Kaynak: Sosyal medya

Set arkadaşlarıyla da sık sık videolar yayınlayan Akdin için "Bu kız bütün seti zorla dansçı yapacak anlaşıldı" ifadeleri kullanıldı.