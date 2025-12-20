Altın kız! Dilan Çiçek Deniz’den fit ve ışıltılı görünüm

Attığı her adımla adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi.

İstanbul'da gerçekleşen özel bir davette objektiflere yansıyan Dilan Çiçek Deniz, bu kez gecede tercih ettiği görünümüyle dikkat çekti.