Altın kız! Dilan Çiçek Deniz’den fit ve ışıltılı görünüm

Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir etkinlikte objektiflere verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Altın tonlarının ışıltısıyla parlayan püsküllü elbisesiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, sosyal medyayı da salladı.

Attığı her adımla adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi.

İstanbul'da gerçekleşen özel bir davette objektiflere yansıyan Dilan Çiçek Deniz, bu kez gecede tercih ettiği görünümüyle dikkat çekti.

Altın tonlarındaki kıyafetini şık küpelerle tamamlayan Deniz, tarzıyla beğeni toplarken şıklığını saçı ve makyajıyla da taçlandırdı.

O anlara ait kareleri sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen ünlü oyuncu, kısa sürede Instagram'da gündem aldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören karelere takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok güzel görünüyorsun" yorumunda bulunurken bir başkası "Altın kız" dedi.

Öte yandan Dilan Çiçek Deniz'in fit hali de dikkatlerden kaçmadı.

