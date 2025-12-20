Aileye yeni üye: Feyyaz Yiğit baba oldu!

PODCAST CANLI YAYIN

“Gibi” dizisiyle şöhreti yakalayan Feyyaz Yiğit’ten müjdeli haber geldi. 2018'de reklamcı Sedef İnanç ile hayatını birleştiren Yiğit baba oldu.

Yan Yana, Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü gibi yapımlarda rol alan ve "Gibi" dizisiyle şöhreti yakalayan Feyyaz Yiğit, 2018 senesinde reklamcı Sedef İnanç dünyaevine girdi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan çiftten müjdeli haber geldi. Feyyaz Yiğit ve Sedef İnanç, ailelerine katılan minik üye ile mutluluklarını pekiştirdi.

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Feyyaz Yiğit, henüz herhangi bir paylaşımda bulunmazken bebeğin cinsiyeti ve ismi merak konusu oldu.

Feyyaz Yiğit Kimdir?

1 Temmuz 1988 tarihinde Düzce'de dünyaya gelen Feyyaz Yiğit, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesini bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun oldu.

Feyyaz Yiğit Çakmak, üniversite eğitiminden sonra reklam ajanslarında çalışmaya başladı. Reklam ajanslarında çalıştığı dönemlerde Okan Bayülgen ile tanışma fırsatı buldu. Okan Bayülgen'in 2008-2012 arası sunduğu ve moderatörlüğünü yaptığı Disko Kralı adlı programın içeriklerini yapan ekibe dahil olan Çakmak, ilerleyen zamanlarda programın müzik grubunda gitar çalmaya başladı.

Disko Kralı'nda mizah gücü ve performansıyla öne çıkan Feyyaz Yiğit Çakmak, çeşitli dergilerde yazarlık yaptı. Reklam filminde de rol alan Feyyaz Yiğit, "Gibi" dizisiyle şöhreti yakaladı.

