Aileye yeni üye: Feyyaz Yiğit baba oldu!

Yan Yana, Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü gibi yapımlarda rol alan ve "Gibi" dizisiyle şöhreti yakalayan Feyyaz Yiğit , 2018 senesinde reklamcı Sedef İnanç dünyaevine girdi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan çiftten müjdeli haber geldi. Feyyaz Yiğit ve Sedef İnanç, ailelerine katılan minik üye ile mutluluklarını pekiştirdi.

Kaynak: Sosyal medya

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Feyyaz Yiğit, henüz herhangi bir paylaşımda bulunmazken bebeğin cinsiyeti ve ismi merak konusu oldu.