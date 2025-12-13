PODCAST CANLI YAYIN

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı’dan Gökova’da balık molası!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, meslektaşı ve yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile Gökova’da balık tuttu. İkilinin doğayla iç içe verdiği kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Oyunculuğunun yanı sıra denize olan ilgisiyle de bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile birlikte Gökova'da keyifli bir balık turuna çıktı. Doğayla baş başa geçirilen bu özel anlar, ikilinin objektiflere yansıyan kareleriyle dikkat çekti.

Son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi filminde rol alan Tatlıtuğ, deniz tutkusunu bu kez dostluğuyla birleştirdi. Önceki gün birlikte balık tutan iki yakın arkadaşın neşeli halleri, samimi pozlara yansıdı.

🎣 Keyifli Anlar Sosyal Medyada

Gökova'da çekilen fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve gündem oldu. Tatlıtuğ ve Kasabalı'nın sade, doğal ve huzurlu halleri takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı'yı geçen kasım ayında son yolculuğuna uğurlandı. Kasabalı'yı zor gününde meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ yalnız bırakmadı.

Dedesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan 12 yaşındaki Can Kasabalı'yı, babasının en yakın arkadaşlarından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ teselli etti.

