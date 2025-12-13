Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı’dan Gökova’da balık molası!

Oyunculuğunun yanı sıra denize olan ilgisiyle de bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile birlikte Gökova'da keyifli bir balık turuna çıktı. Doğayla baş başa geçirilen bu özel anlar, ikilinin objektiflere yansıyan kareleriyle dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya Son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi filminde rol alan Tatlıtuğ, deniz tutkusunu bu kez dostluğuyla birleştirdi. Önceki gün birlikte balık tutan iki yakın arkadaşın neşeli halleri, samimi pozlara yansıdı.