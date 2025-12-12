Ata Demirer’den sürpriz Özge Borak açıklaması! Meğer bitmesinin nedeni o değilmiş...

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, film serisi "Eyyvah Eyvah"ın neden devam etmediğine dair merak edilen soruya cevap verdi. Bir YouTube programına konuk olan Demirer, serinin sona ermesinin eski eşi Özge Borak ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv Demirer, eski eşine dair iddiaları net bir dille yanıtladı: "Eyyvah Eyvah 3'te serinin bitmesinin, Özge ile ilişkimizin sona ermesiyle bir ilgisi yok. Özge'yi devam filmi için çağırsam beni kırmaz. Karakterin artık bu hayatta daha fazla bir şey yaşamasını istemedim"