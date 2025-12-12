Ata Demirer’den sürpriz Özge Borak açıklaması! Meğer bitmesinin nedeni o değilmiş...
Komedyen Ata Demirer, “Eyyvah Eyvah” serisinin devam etmemesiyle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. Demirer’in eski eşi Özge Borak ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.
Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, film serisi "Eyyvah Eyvah"ın neden devam etmediğine dair merak edilen soruya cevap verdi. Bir YouTube programına konuk olan Demirer, serinin sona ermesinin eski eşi Özge Borak ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.
Demirer, eski eşine dair iddiaları net bir dille yanıtladı: "Eyyvah Eyvah 3'te serinin bitmesinin, Özge ile ilişkimizin sona ermesiyle bir ilgisi yok. Özge'yi devam filmi için çağırsam beni kırmaz. Karakterin artık bu hayatta daha fazla bir şey yaşamasını istemedim"
Özel Hayatına Kısa Bakış
Ata Demirer, 2012'de evlendiği meslektaşı Özge Borak'tan 2014 yılında boşanmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında, özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile birlikteliğini duyurmuştu.
Fransa'da Romantik Poz
Sosyal medya paylaşımlarında sık sık sevgilisine yer veren Demirer, son olarak Dilara Alemdar ile Fransa'da verdiği romantik pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Ünlü çiftin aşk dolu kareleri kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündem olmuştu.
"Sevdiğim Kadın"
Demirer, sevgilisinin yeni yaşını ise "Doğum günün kutlu olsun hep beraber olsun sevdiğim kadın" sözleriyle kutlamıştı.