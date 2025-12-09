PODCAST CANLI YAYIN

Sosyal medyada zayıflama ipuçları: Ata Demirer’in temel kuralı

Ünlü komedyen Ata Demirer, son dönemde verdiği 30 kiloyla gündeme geldi. Demirer, sosyal medyada paylaştığı videoda kilo verme sırrını esprili bir dille takipçileriyle paylaştı.

Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolar ve Özal hayatıyla dikkat çekiyor. Bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşayan oyuncu, romantik paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ancak Demirel, bu kez romantik pozlar yerine kilo verme sırrını esprili bir dille takipçileriyle paylaştı.

Demirer, sosyal medyada paylaştığı esprili bir videoda, kilolarının sırrını takipçileriyle paylaştı. "Nasıl zayıflayacağız?" başlıklı videoda Demirer, temel kuralı şöyle özetledi:

"İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor."

🍯 Doğal ve Basit Beslenme

Videonun devamında Demirer, doğal besinleri tercih ettiğini belirtti:

"Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin."

💡 Sağlıklı ve Mizahi Yaklaşım

Ata Demirer'in bu yaklaşımı hem doğal beslenmeye dikkat çekti hem de mizahi üslubuyla takipçilerini gülümsetti.

"Reformu Keşke 40'ımda Yapsaydım"

Geçen aylarda Hadi Anlat adlı programa konuk olan Ata Demirer, "Hayatta keşkelerin var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Şu an kendimde yapmış olduğum reformu 40 yaşında yapmış olmak isterdim. Çünkü şöyle bir ihtimal doğacaktı. Beni farklı resimlere iteceğinden sizin için daha farklı ve daha çeşitli şeyler üretebilirdim. Daha başka filmler yapabilirdim ama hiçbir şey için geç değil. Biraz sıkışmış olacak ama 50'lerde de yapacağım onları. Üretim çağındayım."

Nasıl zayıfladığını anlatırken de diyetisyenlere takılmayı ihmal etmeyen Demirer, "Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğlen ve akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok" dedi.

