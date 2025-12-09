Sosyal medyada zayıflama ipuçları: Ata Demirer’in temel kuralı

"Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin."

Ata Demirer 'in bu yaklaşımı hem doğal beslenmeye dikkat çekti hem de mizahi üslubuyla takipçilerini gülümsetti.

Kaynak: Sosyal medya

"Reformu Keşke 40'ımda Yapsaydım"

Geçen aylarda Hadi Anlat adlı programa konuk olan Ata Demirer, "Hayatta keşkelerin var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Şu an kendimde yapmış olduğum reformu 40 yaşında yapmış olmak isterdim. Çünkü şöyle bir ihtimal doğacaktı. Beni farklı resimlere iteceğinden sizin için daha farklı ve daha çeşitli şeyler üretebilirdim. Daha başka filmler yapabilirdim ama hiçbir şey için geç değil. Biraz sıkışmış olacak ama 50'lerde de yapacağım onları. Üretim çağındayım."