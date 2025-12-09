PODCAST CANLI YAYIN

Hande Doğandemir’den yılsonu paylaşımı: Sevgilisi Emre İzer ile ilk kare

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir’in sosyal medya hesabında “Yıl bitmeden random” notunu düştüğü ve birçok fotoğrafı bir araya getirdiği paylaşımı büyük ilgi gördü. 40. yaşını kutlarken sevgilisi Emre İzer ile paylaştığı ilk fotoğraf karesiyle dikkat çekti.

"Güneşi Beklerken", "Hayatımın Aşkı", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Yüzleşme" ve "Taş Kağıt Makas" gibi dizilerle tanınan Hande Doğandemir, 22 Kasım'da 40 yaşına bastı. Doğandemir, "Yıl bitmeden random" notunu düştüğü paylaşımda doğum günü karelerine de yer verdi.

Kaynak: Sosyal medya

❤️ Aşkını İlk Kez Paylaştı

Doğandemir, uzun süredir aşk yaşadığı mimar Emre İzer ile ilk kareye de bu özel paylaşımda yer verdi. Çiftin samimi pozu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncunun yılsonu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçileri özellikle sevgilisiyle verdiği poza yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya kullanıcıları "Bu fotoğrafların devamı gelsin", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya

💍 Evlilik Mesajı

Geçtiğimiz dönemde ayrılık sonrası tekrar barışma kararı alan çift, mutluluklarını gözler önüne serdi. Hande Doğandemir, ilişkisi ve evlilik teklifi hakkında şunları dile getirmişti:

"Her şey yolunda, hiç saklamadığım çok güzel giden ilişkim var. Tarih belli değil, seneye havalar güzelleşince bakacağız. Tabii çok duygulandım, sade kendi aramızda bir andı"

