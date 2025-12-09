Aşk tesadüfleri sever: Gül Sunal’a uçak yolculuğunda Kemal Sunal sürprizi
Usta oyuncu Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hem eşini özlemle andı hem de takipçilerini duygulandırdı. Sunal’ın uçaktan yaptığı paylaşım takipçilerine “Aşk tesadüfleri sever” dedirtti.
Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de "Balalayka" filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Sanatçı, 55 yaşındayken aramızdan ayrıldı.
Geriye unutulmaz eserler bırakan merhum sanatçının biricik eşi Gül Sunal ise sosyal medya hesabıda Kemal Sunal'a olan sevgisini ve derin özlemini sık sık dile getirdi.
✈️ Yolculukta Tesadüf
Kemal Sunal ile 30 Nisan 1975'te evlenen Gül Sunal, eşini sosyal medyada özlemle anmaya devam ediyor. Yıllar geçse de usta sanatçıya olan sevgisi ve özlemi ilk günkü gibi taze kalan Sunal, son paylaşımında uçak yolculuğunda yaşadığı küçük tesadüfü anlattı.
Paylaşımında, gazeteyi açar açmaz gördüğü sürprizle ilgili şu sözleri yazdı:
Uçak yolculuğunda bilmece çözmekle oyalanıyorum. Bu defa gazeteyi açar açmaz sürprizle karşılaştım. Sanki Konya yolculuğunda berberiz değil mi Kemal?
📲 Sosyal Medyada Duygu Yüklü Anlar
Gül Sunal'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, duygusal satırlarla usta oyuncuya olan özlemlerini dile getirdi ve paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Aşk tesadüfleri sever" derken bir başkası "İnanın en az sizin kadar bizde çok özledik Kemal abimizi...Rabbim mekanını cennet etsin..." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım...