PODCAST CANLI YAYIN

Sinehane’den art arda iki proje: Öp Elimi okuma provasında!

Sinehane yapımcılığında, senaryosunu Onay Durgun’un yazdığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı Öp Elimi, okuma provasını gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sinehane’den art arda iki proje: Öp Elimi okuma provasında!

Mahalle kültürünü içten bir üslup ve mizahla birleştirerek izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan film, renkli ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Başrollerinde Safa Sarı, İsmail Demirci, Zeynep Çamcı, Gülsim Ali ve Özgür Emre Yıldırım'ın yer aldığı Öp Elimi, abi kardeş ilişkisini hem dramatik hem mizahi bir çerçeveden seyircisine sunmaya hazırlanıyor. Filmde, Mine Teber ve Osman Alkaş da bilindik aile büyüğü rollerini farklı ve alışılagelmedik biçimde karakterize edecekler.

Bol bol güldürme iddiasıyla haftaya tam kadro sete çıkmaya hazırlanan filmin oyuncuları; Safa Sarı (Tolga), İsmail Demirci (Mehmet), Zeynep Çamcı (Ayten), Gülsim Ali (Öyküm), Özgür Emre Yıldırım (Bekir), Mine Teber (Zekiye), Cemil Şahin (Dilenci), Osman Alkaş (Enver), Tolga Canbeyli (Tayfun), Mehmet Güzel (Metin), Egemen Topçu (Kahveci Zafer), Alper Saylık (Mezarlıktaki Adam), Safa Tabur (Muhsin), Adem Türker (Mehmet'in Şoförü) karakterlerine hayat verecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Türk Telekom
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
D&R
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"
İdefix
Aşk üçgeninde sır ölüm! Müge Anlı'da “kayalıklardan düşme” ihtimali masaya yatırıldı
Türkiye Kupası grupları belli oluyor! Kura çekimi ne zaman ve saat kaçta?
Çimento devinden Suriye'de DEAŞ'a finansman! Dava Paris'te sürüyor: Fransız istihbaratı işin neresinde?
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Cloudflare sistemi çöktü! X, ChatGPT,Uygulamalara erişilemiyor
Türk dizi sektöründe denge değiştirecek karar: Ortak dağıtım sistemi sona eriyor... AY Yapım ve MED Yapım'a ceza!
Fenerbahçe'den çifte transfer!
İmamoğlu'na çalışan köstebeğin tehdit ettiği savcı ifade verdi: "Bunların sana dönüşü olur"
Okan Buruk'tan sürpriz! Samsunspor maçında stoperde forma onun
Donacağız! 10 il kar küreklerini hazırlasın: Özellikle o saatlere dikkat
Berat Albayrak'ın başlattığı büyük dönüşüm! Milli enerjide yeni bir eşik: 6. gemi filoya katıldı
Sokakta provokasyon: 'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü gözaltına alındı! Arif Kocabıyık hakkında soruşturma
Yeşilçam’ın 68’lik güzeli Itır Esen’in son halini gören dilini ısırdı