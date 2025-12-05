O paylaşım kafa karıştırdı: Bengü ve Selim Selimoğlu barıştı mı?

Kaynak: Sosyal medya

Dostane Ayrılık

Bengü, evliliğin sona ermesine dair yaptığı açıklamada, "Severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladı. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil" ifadelerini kullanmıştı.