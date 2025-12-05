O paylaşım kafa karıştırdı: Bengü ve Selim Selimoğlu barıştı mı?
Pop müzik sanatçısı Bengü, geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Selim Selimoğlu ile sosyal medyada yaptığı kalpli paylaşım ile gündeme geldi. “Barıştılar mı?” sorusu akıllara gelirken fotoğraf kısa sürede beğeni topladı.
Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten iki çocuğu olmuştu. İlk kızları Zeynep'i evliliğin birinci yılında kucaklayan çift, ikinci çocukları Selim'i kasım ayının başında dünyaya getirmişti.
İkili, 6 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak sonlandırdı ve çocuklarının velayeti anne Bengü'ye verildi.
Bengü, uzun bir aranın ardından eski eşi Selim Selimoğlu ile gündeme geldi. İkili, oğullarının okulunda gerçekleşen bir etkinliğe birlikte katıldı.
Kalpli Paylaşım
Etkinlik sonrası Bengü'nün sosyal medya hesabından yaptığı kalpli paylaşım, takipçilerin dikkatini çekti ve çiftin yeniden yakınlaşıp yaklaşmadığı yönünde spekülasyonlara yol açtı.
Paylaşımın ardından bazı takipçiler "Barışıyorlar mı?" sorusunu sorarken, bazıları ise "Sadece çocuklar için bir aradalar" yorumunu yaptı.
İşte o paylaşım...
Dostane Ayrılık
Bengü, evliliğin sona ermesine dair yaptığı açıklamada, "Severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladı. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil" ifadelerini kullanmıştı.