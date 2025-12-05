PODCAST CANLI YAYIN

Kanser tedavisi gören Irmak Ünal: Üç silahşörler olarak bir sınav daha verdik!

Meme kanseri ile mücadele eden oyuncu Irmak Ünal, Bali’den yaptığı paylaşımda yaşadığı süreci anlattı. Ünal, “Bir şekilde sağ çıktım... Çocuklarım ve ben üç silahşorlar olarak bir sınav daha verdik” dedi.

Giriş Tarihi:
Kanser tedavisi gören Irmak Ünal: Üç silahşörler olarak bir sınav daha verdik!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Irmak Ünal, meme kanseriyle verdiği mücadeleye dair sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Bali'de çocuklarıyla birlikte yaşayan Ünal, yaşadığı zorlu süreci kendine özgü üslubu ile takipçilerine aktardı. Paylaşımında hem yaşadığı korku dolu anları hem de sürecin dönüştürücü yanlarını anlattı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünal, paylaştığı gönderide, "Bir şekilde sağ çıktım... Benim Bermuda Üçgenim sayesinde: çocuklarım ve ben, üç silahşörler olarak bir sınav daha verdik" ifadelerini kullanarak, çocuklarıyla birlikte süreci nasıl atlattığını vurguladı. Ünlü oyuncu, hastalığı açıklarken yaşadığı duygusal iniş çıkışları ve şaşkınlıkları da takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yaşadığı zor günleri anlatan Ünal, paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü: "Geçen hafta, Pedro Almodovar'ın yönettiği bir Stranger Things sezonu gibiydi inan. Kaosun renkleri, beklenmedik sahne değişimleri ve ben... Tüm o hengamenin içinde uzay kostümümle 'güzel görünmeye çalışırken' aslında Allah yazılımımı güncelliyormuş. Neyse... Bir şekilde sağ çıktım... Benim Bermuda Üçgenim sayesinde: çocuklarım ve ben, üç silahşörler olarak bir sınav daha verdik. Aydınlanmayla delilik arasındaki o ince çizgide kendimi tekrar tekrar buluyorum anlayacağınız. Asya topraklarında bir yerlerde, kahvemi yudumlayan şaşkın bir astronot gibiyim"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hareket ediyoruz. Öğreniyoruz. Gülüyoruz. Ve evet... Gezegensel türbülans bizi yerle bir etmeye çalışırken bile mutlu olmayı başarıyoruz. Bir yudum daha al kahvenden canım... Ha... Aynen öyle"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Ocak ayında hastalıkla mücadele ettiğini açıklayan Irmak Ünal, "Sonuçların 'meme kanseri' kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü... Ne sürpriz!" demişti. Ünal, yaşadığı süreci "Hem çok zor, hem çok gerçek, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" şeklinde yorumlamıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bahis soruşturmasında yeni dalga: Futbolcu ve yöneticilere gözaltı | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Türk Telekom
Son dakika! Cloudflare sistemi çöktü: Uygulamalara erişilemiyor
D&R
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
İdefix
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"
İmamoğlu'na çalışan köstebeğin tehdit ettiği savcı ifade verdi: "Bunların sana dönüşü olur"
Bodrum’da sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü
Son dakika! 11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’ndan geçti! 55 bin mahkuma 3 yıl erken tahliye
Donacağız! 10 il kar küreklerini hazırlasın: Özellikle o saatlere dikkat
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Berat Albayrak'ın başlattığı büyük dönüşüm! Milli enerjide yeni bir eşik: 6. gemi filoya katıldı
Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni görüntüler: “İtildiği anı kameram kaydetmiş”
Türkiye Kupası grupları belli oluyor! Kura çekimi ne zaman ve saat kaçta?
Okan Buruk'tan sürpriz! Samsunspor maçında stoperde forma onun
Annelere 6 ay doğum izni ev kadınlarına emeklilik için yeni reformlar yolda
Sokakta provokasyon: 'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü gözaltına alındı! Arif Kocabıyık hakkında soruşturma
Yeşilçam’ın 68’lik güzeli Itır Esen’in son halini gören dilini ısırdı