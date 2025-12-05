Kanser tedavisi gören Irmak Ünal: Üç silahşörler olarak bir sınav daha verdik!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Irmak Ünal , meme kanseriyle verdiği mücadeleye dair sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Bali'de çocuklarıyla birlikte yaşayan Ünal, yaşadığı zorlu süreci kendine özgü üslubu ile takipçilerine aktardı. Paylaşımında hem yaşadığı korku dolu anları hem de sürecin dönüştürücü yanlarını anlattı.

Ünal, paylaştığı gönderide, "Bir şekilde sağ çıktım... Benim Bermuda Üçgenim sayesinde: çocuklarım ve ben, üç silahşörler olarak bir sınav daha verdik" ifadelerini kullanarak, çocuklarıyla birlikte süreci nasıl atlattığını vurguladı. Ünlü oyuncu, hastalığı açıklarken yaşadığı duygusal iniş çıkışları ve şaşkınlıkları da takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya

Yaşadığı zor günleri anlatan Ünal, paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü: "Geçen hafta, Pedro Almodovar'ın yönettiği bir Stranger Things sezonu gibiydi inan. Kaosun renkleri, beklenmedik sahne değişimleri ve ben... Tüm o hengamenin içinde uzay kostümümle 'güzel görünmeye çalışırken' aslında Allah yazılımımı güncelliyormuş. Neyse... Bir şekilde sağ çıktım... Benim Bermuda Üçgenim sayesinde: çocuklarım ve ben, üç silahşörler olarak bir sınav daha verdik. Aydınlanmayla delilik arasındaki o ince çizgide kendimi tekrar tekrar buluyorum anlayacağınız. Asya topraklarında bir yerlerde, kahvemi yudumlayan şaşkın bir astronot gibiyim"