Evde yangın paniği! Yunus Günçe sağlık durumunu paylaştı

Günçe, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini bilgilendirdi. Oyuncu, "Bugün bambaşka işlerimiz vardı ama sabahtan beri evde temizlik yapıyoruz. Çünkü akşam evimizde yangın çıktı. Neyse ki anında müdahale ettik. Milas Jandarma Komutanlığı ve Milas İtfaiyesi de çok hızlı ve ilgiliydi. Onlara ayrıca teşekkür ederiz. Komşularımız da en az bizim kadar uğraştı" dedi.

Kaynak: Sosyal medya

Sağlık Durumları İyi

Olayın ardından Günçe, hem kendi hem de evcil hayvanlarının sağlık durumunu açıkladı: "Çok ciddi bir şey atlattık. Köpeklerimiz ve biz iyiyiz. Yangının ne kadar korkutucu bir şey olduğunu gördük, yaşadık. Umarız bir daha yaşamayız, kimse yaşamaz"