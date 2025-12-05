Evde yangın paniği! Yunus Günçe sağlık durumunu paylaştı
Oyuncu Yunus Günçe ile eşi Işık Selin Kuyumcu, akşam saatlerinde evlerinde çıkan yangın nedeniyle zor anlar yaşadı. Çiftin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınırken, olay büyük bir faciaya dönüşmeden atlatıldı.
Günçe, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini bilgilendirdi. Oyuncu, "Bugün bambaşka işlerimiz vardı ama sabahtan beri evde temizlik yapıyoruz. Çünkü akşam evimizde yangın çıktı. Neyse ki anında müdahale ettik. Milas Jandarma Komutanlığı ve Milas İtfaiyesi de çok hızlı ve ilgiliydi. Onlara ayrıca teşekkür ederiz. Komşularımız da en az bizim kadar uğraştı" dedi.
Sağlık Durumları İyi
Olayın ardından Günçe, hem kendi hem de evcil hayvanlarının sağlık durumunu açıkladı: "Çok ciddi bir şey atlattık. Köpeklerimiz ve biz iyiyiz. Yangının ne kadar korkutucu bir şey olduğunu gördük, yaşadık. Umarız bir daha yaşamayız, kimse yaşamaz"
İtfaiye ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangının neden çıktığına ilişkin detay henüz paylaşılmadı.