Ece Vahapoğlu “4. kemo bitti” deyip son sağlık durumunu açıkladı!
Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz haftalarda rektum kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Dördüncü kemoterapiyi tamamlayan Vahapoğlu, sağlık durumunu sosyal medyadan paylaştı ve sürecin detaylarını aktardı.
47 yaşındaki sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, iki aydır rektum kanseri tedavisi görüyor. Vahapoğlu, hastalık sürecini geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmış ve ilk kemoterapi uygulamalarının ardından kendisini iyi hissettiğini belirtmişti.
Ece Vahapoğlu'nun Kanserle Mücadele Süreci
Vahapoğlu, paylaşımında hastalığını ilk kez açıklamış ve yaşadığı süreci samimi bir dille anlatmıştı: "Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum. Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı. Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım"
Hassas Süreç ve Destek Mesajı
Vahapoğlu, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Annem ve babamı üstüste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın. Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz. Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için - devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek"
Son Durum: 4. Kemoterapi Tamamlandı
Ece Vahapoğlu, yaptığı son paylaşımda dördüncü kemoterapiyi aldığını ve bir hafta boyunca evde dinleneceğini açıkladı.
Vahapoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "4.kemo bitti. Rektum kanseri tedavimde bugün hastanede 4. kemoterapiyi aldım ve eve döndüm; 1 hafta evde dinleneceğim. Sonra bir ara kontrolüm olacak; MR görüntüleme ve belki kolonoskopi. Tedavimin gidişatı için"