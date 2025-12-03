Platonik aşk 35 yıl sonra gerçek oldu! Abdullah Burnaz’dan Özlem Kaymaz hamlesi!

PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü mimar Abdullah Burnaz, 13 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra gönlünü bir kez daha eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'a kaptırdı. Öğrencilik yıllarında platonik bir bağ kuran ikili, yıllar sonra yollarını tekrar kesiştirerek "Aşk yeniden" dedi.

Günaydın'dan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "Geçen yıl 13 yıllık eşi Selin Denizli'den boşanan ünlü mimar Abdullah Burnaz'ın kalbinin götürdüğü yere gidip işini Amsterdam'a taşıdığını öğrendim.

Burnaz, geçen yaz aşk yaşamaya başladığı eski Türkiye güzellerinden Özlem Kaymaz, Amsterdam'da yaşadığı için orada ofis açmış.

İstanbul'da yaşayan Burnaz, sevgilisine yakın olup onu daha çok görebilmek için açtığı ofis sayesinde İstanbul'dan çok Amsterdam'da kalıyormuş. Tabii bir yandan da ofisini oturtmaya ve Hollandalılardan aldığı işlerle uğraşıyormuş. Bu arada Burnaz, aşkı ile işinin bir arada olmasını istemiş ama İstanbul'daki ofisini de kapatmamış. İki ofisle birden çok başarılı olduğu işini yapmaya devam ediyormuş.

Bu arada daha önce yazdığım bu büyük aşkın geçmişini de hatırlatayım. Abdullah Burnaz ile Özlem Kaymaz, 35 yıl önce daha öğrenciyken Ayvalık'ta karşılaşıyorlar, aralarında platonik bir aşk oluyor ama devamı gelmiyor. 35 yıl sonra, başlarından başka evlilikler geçip, çocukları olduktan ve boşandıktan sonra birbirlerini buluyorlar.

Platonik aşkına 35 yıl sonra kavuşan Abdullah Burnaz, bırakın Amsterdam'ı, dünyanın bir ucunda yaşasa bile Özlem Kaymaz'ın peşinden giderdi herhalde. Mutlulukları daim olur umarım"

