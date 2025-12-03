Platonik aşk 35 yıl sonra gerçek oldu! Abdullah Burnaz’dan Özlem Kaymaz hamlesi!

Kaynak: Sosyal medya

İstanbul'da yaşayan Burnaz, sevgilisine yakın olup onu daha çok görebilmek için açtığı ofis sayesinde İstanbul'dan çok Amsterdam'da kalıyormuş. Tabii bir yandan da ofisini oturtmaya ve Hollandalılardan aldığı işlerle uğraşıyormuş. Bu arada Burnaz, aşkı ile işinin bir arada olmasını istemiş ama İstanbul'daki ofisini de kapatmamış. İki ofisle birden çok başarılı olduğu işini yapmaya devam ediyormuş.