Danla Bilic ve Emirhan Topçu aşk iddiaları yeniden gündemde: Gizli buluşma detayı!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar bir dönem magazin gündemini epey meşgul etmişti. Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Bilic, geçtiğimiz aylarda da ünlü futbolcu Emirhan Topçu'yla anılmıştı.

Kaynak: Sosyal medya 💬 İlk Yalanlama Anneden Aşk iddialarının doğruluğu merak konusu olurken Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu'ya, Danla Bilic ile oğlunun arasında bir şey olup olmadığını sorulmuştu. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından sorulan soruya anne Topçu'nun cevabı "Komik" olmuştu.