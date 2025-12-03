PODCAST CANLI YAYIN

Danla Bilic ve Emirhan Topçu aşk iddiaları yeniden gündemde: Gizli buluşma detayı!

Danla Bilic ile futbolcu Emirhan Topçu’nun adı yeniden aşk dedikodularına karıştı. Taraflar iddiaları daha önce yalanlasa da aşk haberi yeniden alevlendi. Danla Bilic'ten de konuyla ilgili açıklama geldi.

Danla Bilic ve Emirhan Topçu aşk iddiaları yeniden gündemde: Gizli buluşma detayı!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar bir dönem magazin gündemini epey meşgul etmişti. Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Bilic, geçtiğimiz aylarda da ünlü futbolcu Emirhan Topçu'yla anılmıştı.

💬 İlk Yalanlama Anneden

Aşk iddialarının doğruluğu merak konusu olurken Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu'ya, Danla Bilic ile oğlunun arasında bir şey olup olmadığını sorulmuştu. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından sorulan soruya anne Topçu'nun cevabı "Komik" olmuştu.

🗣️ "Herkes Sakinleşsin"

Fenomen Bilic de X hesabından "Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk meşk yok. Şimdi herkes sakinleşsin" diyerek dedikoduları yalanlamıştı.

📸 Fotoğraf Dedikoduları Alevlendirdi

Ortaya çıkan bir kare ise Danla Bilic ve Emirhan Topçu arasındaki ilişki iddialarını güçlendirmişti. Görüntüdeki kişilerin ikili olduğu öne sürülürken, bu fotoğraf ikilinin takipçilerinin aklında soru işaretleri bırakmıştı.

💥 Aşk Dedikoduları Tekrar Patladı

Aylar önce her iki taraf tarafından yalanlanan Danla Bilic ve Emirhan Topçu aşk iddiaları, yeniden gündeme geldi.

🏠 Gizli Buluşma İddiası

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ikili sevgili olmuş. İlişkilerini gizli tutmayı tercih eden Danla Bilic ve Emirhan Topçu'nun, basına görüntü vermeden gizlice ünlü fenomenin evinde buluştukları iddia ediliyor.

💬 Danla Bilic'ten Yanıt

İddialara fenomen isimden yanıt gecikmedi. Bilic, şu ifadeleri kullandı:

Hakkımda haber çıkan isimlerle hiçbir alakam yok. Muhabir arkadaşlarımızın iddia ettiği, davası süren eski birlikteliğimle anılmak bile benim için korkunç. Bugün çıkan diğer aşk haberini de son derece rahat yalanlıyorum. Hayatımda kimse yok, kiki var.

