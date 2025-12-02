Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Erbil’den Yasmin Erbil hamlesi: Babasının prensesi...
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan Erbil, hem açıklamaları hem sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Son olarak göz kapaklarını aldıran ve operasyon sonrası yayınladığı görüntüyle konuşulan Erbil’den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Gülseren Erbil, bu kez eşinin kızı Yasmin Erbil’e seslendi.
Gülseren Ceylan, kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı aşkla adını geniş kitlelere duyurdu ve sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Erbil, bir dargın bir barışık ilişkilerini 28 Ağustos'ta evliliğe taşıdı.
Ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde nikah masasına oturan çift, hem evlilik öncesi ve sonrası yaptıkları açıklamalarla sık sık adlarından söz ettirdi. İkili, son olarak Gülseren Erbil'in göz kapaklarından geçirdiği operasyonla gündeme geldi.
Yeni Hayat ve Estetik Dokunuşlar ✨
Evlendiği günden bu yana yeni hayatını düzenli olarak sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Gülseren Erbil, son olarak bıçak altına yattığını duyurdu. Göz kapaklarını aldıran Erbil, operasyondan çıktıktan hemen sonra yayınladığı fotoğraf ile son halini gösterdi.
Yasmin Erbil'e Özel Paylaşım 📸
Erbil'in ameliyat sonrası görüntüsü gündem olurken genç isimden bir paylaşım daha geldi. Erbil, bu kez eşi Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Yasmin Erbil ile ayna pozunu yayınlayan Gülseren Erbil, "İyi ki doğdun babasının prensesi, evin neşesi" ifadelerini kullandı. İkilinin birlikte verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Yasmin'den Kalpli Yanıt 💖
Yasmin Erbil de o paylaşıma kayıtsız kalmadı ve kendi hesabında kalp emojileri eşliğinde takipçilerinin beğenisine sundu.
Buzlar Eridi❄️
Yasmin Erbil, ilişkinin başlarında babası Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Erbil'in birlikteliğine karşı çıkmış ve baba-kız kısa süreli bir küslük yaşamıştı.
Geçmişteki Tepkiler 🗣️
Yasmin Erbil, babasının sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddiasıyla ilgili de "Hiç haberim yok. İnşallah ayrılmışlardır. Babama da söylüyorum olmaz diye ama dinlemiyor" demişti.