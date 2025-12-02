Lvbel C5’in aşk pozu viral oldu: Danla Bilic detayı çok konuşuldu
Lvbel C5 lakaplı Süleyman Burak Bodur, sevgilisiyle verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü çiftin romantik pozu çok konuşulurken Danla Bilic detayı ise dikkat çekti.
Son dönemin en popüler rapçilerinden biri haline gelen Lvbel C5 lakaplı Süleyman Burak Bodur, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti.
"Havhavhav" şarkısıyla çok konuşulan ve birçok tartışmanın fitilini ateşleyen Bodur, sevgilisi ile verdiği pozla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Ünlü rapçinin, fenomen Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan Ece Kırtanır ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin birlikte verdiği samimi poz, sosyal medyada kısa sürede geniş bir etkileşim aldı.
Ece Kırtanır'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, çiftin ilişkisini ilk kez gözler önüne serdi. Paylaşılan karede Lvbel C5'in sevgilisine sarılıp öpücükler kondurduğu anlar yer aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, hem ilişkiyi hem de Danla Bilic bağlantısını konuşurken, paylaşım sosyal mecralarda en çok görüntülenen içeriklerden biri oldu.
İşte o paylaşım...