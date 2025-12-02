PODCAST CANLI YAYIN

Lvbel C5’in aşk pozu viral oldu: Danla Bilic detayı çok konuşuldu

Lvbel C5 lakaplı Süleyman Burak Bodur, sevgilisiyle verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü çiftin romantik pozu çok konuşulurken Danla Bilic detayı ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Son dönemin en popüler rapçilerinden biri haline gelen Lvbel C5 lakaplı Süleyman Burak Bodur, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Havhavhav" şarkısıyla çok konuşulan ve birçok tartışmanın fitilini ateşleyen Bodur, sevgilisi ile verdiği pozla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü rapçinin, fenomen Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan Ece Kırtanır ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin birlikte verdiği samimi poz, sosyal medyada kısa sürede geniş bir etkileşim aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ece Kırtanır'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, çiftin ilişkisini ilk kez gözler önüne serdi. Paylaşılan karede Lvbel C5'in sevgilisine sarılıp öpücükler kondurduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medya kullanıcıları, hem ilişkiyi hem de Danla Bilic bağlantısını konuşurken, paylaşım sosyal mecralarda en çok görüntülenen içeriklerden biri oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

