Hazer Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef eski jüri üyesi Hazer Amani nereli?

MasterChef’te ceket mücadelesi devam ederken, bu akşam yayınlanan yeni bölümde eski jüri üyelerinden Hazer Amani konuk şef olarak yarışmaya dahil oldu. Peki Hazer Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef eski jüri üyesi Hazer Amani nereli?

Hazer Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef eski jüri üyesi Hazer Amani nereli?

MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde yarışmacılar, ünlü şef Hazer Amani'nin özel olarak seçtiği zorlayıcı tabağı hazırlamak için mutfakta tüm ustalıklarını ve yaratıcılıklarını ortaya koyacak. Peki MasterChef eski jüri üyesi Hazer Amani kimdir, hangi yıl jüriydi?

HAZER AMANİ KİMDİR?
Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da doğdu. Annesi Türk, babası ise İran'ın Reşt kentindendir. Eğitim hayatına ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde devam eden Amani, üniversite yıllarında mutfağa duyduğu ilgiyi fark ederek kariyerini bu alana yönlendirdi. Ardından Güney Afrika'ya giderek Cordon Bleu'da üç yıllık profesyonel aşçılık eğitimi aldı.

Staj yaptığı mutfakta yeteneğiyle dikkat çekerek dört yıl boyunca çalıştı ve baş aşçı pozisyonuna kadar yükseldi. Daha sonra bir otelde executive chef olarak görev yaparken Türkiye'ye dönmeye karar verdi ve burada gastronomi kariyerini sürdürmeye başladı. 2011 yılında "Senenin En Yaratıcı Şefi" ödülünü kazanarak başarılarını taçlandırdı.

Amani, MasterChef Türkiye programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri koltuğunda yer aldı.

