Hazer Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef eski jüri üyesi Hazer Amani nereli?

MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde yarışmacılar, ünlü şef Hazer Amani'nin özel olarak seçtiği zorlayıcı tabağı hazırlamak için mutfakta tüm ustalıklarını ve yaratıcılıklarını ortaya koyacak. Peki MasterChef eski jüri üyesi Hazer Amani kimdir, hangi yıl jüriydi?

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da doğdu. Annesi Türk, babası ise İran'ın Reşt kentindendir. Eğitim hayatına ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde devam eden Amani, üniversite yıllarında mutfağa duyduğu ilgiyi fark ederek kariyerini bu alana yönlendirdi. Ardından Güney Afrika'ya giderek Cordon Bleu'da üç yıllık profesyonel aşçılık eğitimi aldı.