Sıla Türkoğlu’nun yeni tatil rotası belli oldu

Rol aldığı diziden ayrılan Sıla Türkoğlu, yoğun tempodan uzaklaşıp soluğu Londra’da aldı. Evlilik hazırlıkları devam eden ünlü oyuncu, yeni tatil rotasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

26 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ata Ayyıldız'ın İtalya'da yaptığı romantik evlilik teklifiyle gündeme geldi. Evlilik hazırlıkları sürerken bir yandan da kendine zaman ayıran Türkoğlu, yeni tatil rotasını takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Rol aldığı diziden ayrılmasının ardından soluğu yurt dışında alan Sıla Türkoğlu, tatil için Londra'yı tercih etti. Hem dinlenmek hem de kısa bir nefes almak isteyen oyuncu, şehirde geçirdiği zamanı sosyal medya hesabında paylaştığı karelerle duyurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü isim, Londra'da bulunduğu süre boyunca müzikal izleyerek keyifli anlar yaşadı. Paylaşımlarında şehir atmosferiyle birlikte bu özel etkinlikten karelere de yer vermeyi ihmal etmedi. Türkoğlu'nun Londra'dan yaptığı gönderiler, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Türkoğlu'nun bu kısa kaçamağı, sosyal medyada da gündem olmayı başardı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncunun sade ve samimi paylaşımları ise hayranlarından beğeni topladı.

