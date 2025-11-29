PODCAST CANLI YAYIN

Onur Buldu’nun çocukluk fotoğrafını gören şaşkın: Ecem Erkek’e benzetildi

Güldür Güldür adlı programda Bilal karakterini canlandıran Onur Buldu, çocukluk ffotoğraflarıyla sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, ünlü oyuncuyu rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzetti ve yorum yağmuruna tuttu.

Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden Onur Buldu, çocukluk yıllarına ait karelerle çok konuşuldu. Buldu'nun uzun bir süre önce paylaştığı çocukluk fotoğrafları tekrar gündem oldu.

Bilal karakteriyle tanınan oyuncunun küçük yaşlardaki bu görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşımları gören takipçiler, ünlü ismi aynı programda Naime karakterini canlandıran Ecem Erkek'e benzetti.

Onur Buldu'nun çocukluk karelerinin, rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzetilmesi, takipçilerin ilgisini daha da artırdı. Özellikle aynı programda birlikte çalışan iki oyuncunun bu benzerliği, sosyal medyada kısa sürede eğlenceli bir gündem konusu oldu.

Takipçileri, fotoğraflara yaptıkları yorumlarla hem şaşkınlıklarını hem de eğlenceli tepkilerini gösterdi. "Abi sen küçükken Ecem Erkek'mişsin", "Aaa burada Naime'ye benziyorsun ya" ve "Naime ile o günlerde benziyormuşsunuz" gibi ifadeler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

İşte Onur Buldu başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

İrem Sak

İrem Sak

Akın Akınözü

Akın Akınözü

Alişan

Alişan

Onur Buldu

Onur Buldu

Onur Buldu

Hande Erçel

Hande Erçel

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

Özge Yağız

Özge Yağız

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli

Hadise

Hadise

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

