Evrim Akın’ın eski eşi ünlü oyuncu çıktı!
Nana karakterini canlandırdığı Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci’nin iddialarıyla gündem olan Evrim Akın’ın hayatı merak edildi. Özellikle genç yaşta evlenen Akın’ın eski eşinin kim olduğu araştırıldı. Akın’ın eski eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.
Asena Keskinci, "Bez Bebek" dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın ile ilgili iddialarıyla magazin gündemine oturmuştu. Dizinin çekildiği dönemde ailesinin boşanma sürecinden geçtiğini anlatan Keskinci, Akın'ın kendisine yönelik sert ve tehditkar sözler sarf ettiğini öne sürdü.
Evrim Akın'ın kendisine "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri süren Keskinci, bu süreçte psikolojik baskıya maruz kaldığını da dile getirdi.
Evrim Akın'dan Açıklama 💬
Daha önce sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklamayla iddiaları yalanlayan Evrim Akın, dün bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve konuyla ilgili ilk kez kameralar önünde konuştu. Gözyaşlarına boğulan oyuncu "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?" dedi.
Asena Keskinci'nin Babasından İlk Mesajlar 📱
Öte yandan Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'nin Evrim Akın'a gönderdiği ilk mesajlar ortaya çıktı. İddiaların aksine, yazışmalarda telefon numarasını paylaşan tarafın Güray Keskinci olduğu görüldü. 2011 yılına ait bu mesajlarda, Güray Keskinci'nin numarasını Evrim Akın'a ilettiği dikkat çekti. Akın, söz konusu yazışmaları kısa bir süreliğine sosyal medya hesabından paylaştı ancak sonrasında kaldırdı.
Basın toplantısı ve ortaya çıkan yazışmalar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı ve oyuncunun hayatı yeniden gündeme geldi.
Evrim Akın Kimdir?
12 Haziran 1979'da Ankara'da doğan Evrim Akın, memur bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Akın, konservatuvar eğitimi almak için 1996'da İstanbul'a taşındı ve Müjdat Gezen Sanat Okulu'na katıldı.
Genç yaşta babasını kaybeden Akın, eğitimine ara vermek zorunda kaldı. İki yıl boyunca İbrahim Tatlıses ile çalıştı, İbo Show ve İmparator dizilerinde rol aldı. 1997 yılında "Eltiler" dizisiyle dizi dünyasına adım atan Akın, ardından birçok televizyon projesinde yer aldı.
Diziler ve Rol Aldığı Yapımlar 🎭
1998 - İmparator (Çiçek)
2000-2001 - Nisan Yağmuru (Kiraz)
2002-2003 - Canım Kocacığım (Lara)
2003 - Analık (Derya)
2003 - Estağfurullah Yokuşu (Gümüş)
2004-2006 - Avrupa Yakası (Selin Yerebakan)
2007-2010 - Bez Bebek (Nana)
2011-2013 - Alemin Kralı (Jülide)
Bu projeler, Akın'ı televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri haline getirdi.
Genç Yaşta Evlenen Evrim Akın 💍
Evrim Akın, İstanbul'a taşındığı dönemde tanıştığı meslektaşıyla 1997 yılında evlendi. Ancak bu evlilik yalnızca 6 ay sürdü. Akın'ın genç yaşta yaptığı bu evliliğin ardından eski eşi merak konusu oldu.
Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan Evrim Akın'ın eski eşinin kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Ümit Çırak olduğu ortaya çıktı. Bu sürpriz detay, magazin gündeminde büyük ilgi topladı ve sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
Geçmişten Bir Aşk Hikayesi ❤️🩹
Geçtiğimiz yıllarda ise Evrim Akın ile Aşkım Kapışmak'ın aşkı magazin gündemine damga vurmuştu. Aşkım Kapışmak ile Evrim Akın aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etmişti. Aşkım Kapışmak, Akın ile fotoğrafını "Kadının zarafetini erkeğin nezaketi çıkarır... İyi ki" diyerek paylaşmıştı.
Evrim Akın da "Güven, dürüstlük, saygı ve sevgi dolu adam(lar), insan(lar) seçin... İyi ki..." notunu düşmüştü.