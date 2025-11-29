Evrim Akın’ın eski eşi ünlü oyuncu çıktı!

Asena Keskinci , " Bez Bebek " dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın ile ilgili iddialarıyla magazin gündemine oturmuştu. Dizinin çekildiği dönemde ailesinin boşanma sürecinden geçtiğini anlatan Keskinci, Akın'ın kendisine yönelik sert ve tehditkar sözler sarf ettiğini öne sürdü.

Kaynak: Sosyal medya

Evrim Akın'ın kendisine "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri süren Keskinci, bu süreçte psikolojik baskıya maruz kaldığını da dile getirdi.