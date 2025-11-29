Ebru Gündeş’e komşu oldu: Ajda Pekkan Bodrum’daki 4 katlı villasıyla gündemde

Müziğin Süperstarı Ajda Pekkan, kariyeri ve sahne performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bu kez sosyal medyanın ve ünlüler dünyasının ilgisini çeken konu, Bodrum-Çamlıköy'de tadilatı yeni tamamlanan 4 katlı, 6 odalı lüks villası oldu.

Kaynak: Sosyal medya Ajda Pekkan'ın Bodrum'daki Lüks Kaçamağı 🏡 Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre; villanın tadilat ve dekorasyon süreci tam 4 yıl sürdü. Ajda Pekkan, bugüne kadar villa için toplam 30 milyon TL harcadı. Tüm katlar, odalar, mutfak, banyolar ve havuz tamamen yenilenerek modern bir tasarım anlayışıyla yeniden oluşturuldu.