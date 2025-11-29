Ebru Gündeş’e komşu oldu: Ajda Pekkan Bodrum’daki 4 katlı villasıyla gündemde
Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum-Çamlıköy’de tadilatı yeni biten lüks villasını gündeme geldi. 4 katlı, 6 odalı villanın dekorasyonunda özel tasarımlar ve Feng Şui detayları dikkat çekiyor. Yan komşusu ise yazları Bodrum’a gelen Ebru Gündeş.
Müziğin Süperstarı Ajda Pekkan, kariyeri ve sahne performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bu kez sosyal medyanın ve ünlüler dünyasının ilgisini çeken konu, Bodrum-Çamlıköy'de tadilatı yeni tamamlanan 4 katlı, 6 odalı lüks villası oldu.
Ajda Pekkan'ın Bodrum'daki Lüks Kaçamağı 🏡
Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre; villanın tadilat ve dekorasyon süreci tam 4 yıl sürdü. Ajda Pekkan, bugüne kadar villa için toplam 30 milyon TL harcadı. Tüm katlar, odalar, mutfak, banyolar ve havuz tamamen yenilenerek modern bir tasarım anlayışıyla yeniden oluşturuldu.
Feng Şi'li Özel Tasarım Detayları ✨
Ajda Pekkan'ın villasındaki mobilyalar siyah ve gri ağırlıklı olarak özel tasarlandı. Feng Şi felsefesine göre yerleştirilen mobilyalar, hem estetik hem de enerji akışı açısından titizlikle seçildi. Villanın her köşesi, lüks yaşam anlayışıyla uyumlu olacak şekilde yeniden planlandı.
Yan Komşusu Ebru Gündeş 👯♀️
Ajda Pekkan'ın yeni villa yaşamında dikkat çeken bir başka detay da yan komşusunun Ebru Gündeş olması. Yazları Bodrum'a gelen ünlü şarkıcı, artık yılın yarısını bu evde geçirecek olan Ajda Pekkan'ın yan komşusu.
Villa Nasıl Sahip Oldu? 💰
Villanın hikayesi de dikkat çekici. 2013 yılında Ajda Pekkan, bir reklam filminden para almayarak, reklam karşılığı bu villayı sahiplenmişti. Bugüne kadar yaptığı tadilat ve dekorasyon harcamalarıyla villa, Süperstar'ın modern lüks yaşam tarzını yansıtan özel bir mekana dönüştü.
Villanın tamamlanmasıyla birlikte Ajda Pekkan, yazları Bodrum'da hem dinlenip hem de sosyal hayatını sürdürebileceği bir yaşam alanına kavuştu.