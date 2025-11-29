PODCAST CANLI YAYIN

Ebru Gündeş’e komşu oldu: Ajda Pekkan Bodrum’daki 4 katlı villasıyla gündemde

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum-Çamlıköy’de tadilatı yeni biten lüks villasını gündeme geldi. 4 katlı, 6 odalı villanın dekorasyonunda özel tasarımlar ve Feng Şui detayları dikkat çekiyor. Yan komşusu ise yazları Bodrum’a gelen Ebru Gündeş.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ebru Gündeş’e komşu oldu: Ajda Pekkan Bodrum’daki 4 katlı villasıyla gündemde

Müziğin Süperstarı Ajda Pekkan, kariyeri ve sahne performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bu kez sosyal medyanın ve ünlüler dünyasının ilgisini çeken konu, Bodrum-Çamlıköy'de tadilatı yeni tamamlanan 4 katlı, 6 odalı lüks villası oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ajda Pekkan'ın Bodrum'daki Lüks Kaçamağı 🏡

Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre; villanın tadilat ve dekorasyon süreci tam 4 yıl sürdü. Ajda Pekkan, bugüne kadar villa için toplam 30 milyon TL harcadı. Tüm katlar, odalar, mutfak, banyolar ve havuz tamamen yenilenerek modern bir tasarım anlayışıyla yeniden oluşturuldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Feng Şi'li Özel Tasarım Detayları ✨

Ajda Pekkan'ın villasındaki mobilyalar siyah ve gri ağırlıklı olarak özel tasarlandı. Feng Şi felsefesine göre yerleştirilen mobilyalar, hem estetik hem de enerji akışı açısından titizlikle seçildi. Villanın her köşesi, lüks yaşam anlayışıyla uyumlu olacak şekilde yeniden planlandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yan Komşusu Ebru Gündeş 👯‍♀️

Ajda Pekkan'ın yeni villa yaşamında dikkat çeken bir başka detay da yan komşusunun Ebru Gündeş olması. Yazları Bodrum'a gelen ünlü şarkıcı, artık yılın yarısını bu evde geçirecek olan Ajda Pekkan'ın yan komşusu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Villa Nasıl Sahip Oldu? 💰

Villanın hikayesi de dikkat çekici. 2013 yılında Ajda Pekkan, bir reklam filminden para almayarak, reklam karşılığı bu villayı sahiplenmişti. Bugüne kadar yaptığı tadilat ve dekorasyon harcamalarıyla villa, Süperstar'ın modern lüks yaşam tarzını yansıtan özel bir mekana dönüştü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Villanın tamamlanmasıyla birlikte Ajda Pekkan, yazları Bodrum'da hem dinlenip hem de sosyal hayatını sürdürebileceği bir yaşam alanına kavuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Papa 14. Leo İstanbul'da... Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti | Hangi yollar kapalı?
Asgari ücret trafiği başlıyor: İşte masadaki rakam
CHP'de iki yılda beşinci kurultay: Arınma krizi ve tepki çeken LGBT vaadi!
Warner Bros’un Kerem Aktürkoğlu gerçeği: İnkar edilen dava belgeleriyle doğrulandı
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Meteoroloji’den 8 kente kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve sağanak kapıda! 29 Kasım il il hava durumu
CANLI | KAIROS ve VIRAT Gemisi'nde son durum Bir saldırı daha! Can kaybı var mı?
Ekosistem'in milyarder sıvacısı: İşte Adem Soytekin'e 8 yılda verilen ihale tutarı!
Kartal’da VIP hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Ali Mahir Başarır’ın villasına çalıştı
Beşiktaş ara transferde rotayı Süper Lig'e çevirdi
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada
Airbus’tan A320 filoları için acil güvenlik uyarısı! THY önlemleri aldı: "Gerekli işlemler tamamlanıyor”
Ukrayna’yı saran yolsuzluk skandalı! Zelenskiy’nin en yakını ifşa oldu istifasını verdi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan İrem Derici ifade vermek için adliyede: "Benim kafam hasta"
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
CIA bağlantısında yeni detaylar! Beyaz Saray'ı karıştıran saldırının faili 15 yaşında ajanlığa başlamıştı
Geçmişten sürpriz: Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen ve eski eşi aynı filmdeydi!
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı