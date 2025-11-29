PODCAST CANLI YAYIN

Ceren Arslan’dan Afra Saraçoğlu itirafı! Meğer lise yıllarında...

Kainat Güzellik Yarışması’nda ülkemizi temsil eden Ceren Arslan, ilginç bir açıklamada bulundu. Lise yıllarından tanıdığı oyuncu Afra Saraçoğlu ile aynı okulda olduğunu itiraf etti. Arslan, ünlü oyuncu gibi başarılı olmayı hedeflediğini söyledi.

Ceren Arslan, Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil etti. Yarışmanın ardından Türkiye'ye dönen Ceren Arslan, konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

Önceki gün Gel Konuşalım'a konuk olan Arslan, programda dikkat çeken bir detay paylaştı. Arslan, ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun lise arkadaşı olduğunu açıkladı. Ceren Arslan, Saraçoğlu ile samimi bir arkadaşlıkları olmadığını, sadece lisede birbirlerini tanıdıklarını belirtti.

Ünlü isim, "Severek takip ediyorum. Samimi arkadaş değildik. Birbirimizi lisede tanıyorduk. İkimiz de lisenin konuşulan kızlarıydık. İnşallah onun gibi başarılı oyuncu olurum. Aynı projede yer alırız" ifadelerini kullandı.

Arslan'ın bu açıklaması, hem sevenlerinin hem de Saraçoğlu'nun hayranlarının ilgisini çekti ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

👑 Kainat Yarışması'nda Hakkının Yendiğini Söyledi

Yarışmada ilk 30'a giremeyen Arslan, hakkının yenildiğini ifade etmişti. Arslan, yarışmayı birincilikle kazanan Fatima Bosch Fernandez'in, babası Bernardo Bosch'un Miss Universe CEO'su Raul Rocha ile iş bağlantısı olduğundan torpil yaptığını düşündüğünü söylemişti.

Evet, ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Bunları daha sonra belgelerle konuşacağım, kanıtlı şekilde. İlk 30'da olmayı kesinlikle hak ediyordum. Türk halkının verdiği oylar bile bunu başlı başına hak ediyor. Bir yarışmacı düşünün; dört-beş kategoride birinci oluyor. Ama o kişiyi ilk 30'a almayan bir kurul vardı

