Ceren Arslan’dan Afra Saraçoğlu itirafı! Meğer lise yıllarında...

Ceren Arslan, Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil etti. Yarışmanın ardından Türkiye'ye dönen Ceren Arslan, konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Önceki gün Gel Konuşalım'a konuk olan Arslan, programda dikkat çeken bir detay paylaştı. Arslan, ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun lise arkadaşı olduğunu açıkladı. Ceren Arslan, Saraçoğlu ile samimi bir arkadaşlıkları olmadığını, sadece lisede birbirlerini tanıdıklarını belirtti.