Boşanıyorlar mı? Berdan Mardini ve Dilara Talay’dan söylentileri bitiren paylaşım

Günlerdir ayrılık iddialarıyla gündemde olan Berdan Mardini ve eşi Dilara Talay, Kıbrıs’tan paylaştıkları romantik kareyle tüm söylentilere son verdi. Çiftin “Kasımda aşk başkadır” notunu düşerek yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2021 yılında olaylı bir şekilde sona eren Fatoş Yelliler evliliğinin ardından hayatına yeniden yön veren Berdan Mardini, gönlünü kendisinden 15 yaş küçük olan Dilara Talay'a kaptırmış ve yeni bir ilişkiye başlamıştı. Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftten Talay, nikah sonrası soyadını "Mardini" olarak değiştirmişti.

Sosyal Medyadaki Detaylar Dikkat Çekti 📱

Kısa süre önce çift hakkında yayılan söylentiler ise takipçileri şaşırtmıştı. Dilara Talay'ın Instagram hesabından "Mardini" soyadını silmesi, sosyal medyada ayrılık iddialarının gündeme taşınmasına neden oldu. Bu adımın hemen ardından Berdan Mardini'nin de sosyal medya profilinden eşine ait tüm fotoğrafları kaldırması, "Boşanıyorlar mı?" sorularını daha da güçlendirdi.

Ünlü türkücünün bu süreçte yaptığı, "Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama onurlu hamlesidir..." sözleriyle başlayan paylaşımı ise tartışmaları daha da alevlendirdi. Çiftin ani değişimleri, kısa sürede gündem olarak hayranlarını şaşkına çevirdi.

Kıbrıs'tan Gelen Romantik Kareler 💑

Tüm bu iddiaların üzerine sessiz kalan çift, beklenen açıklamayı bir paylaşım aracılığıyla yaptı. Kıbrıs'ta birlikte geçirdikleri tatilden romantik fotoğraflar paylaşan Mardini ve Talay, birlikteliklerinin devam ettiğini ve ilişkilerinde herhangi bir kriz olmadığını açıkça gözler önüne serdi.

Gönderiye eklenen "Kasımda aşk başkadır" notu, paylaşıma hem duygusal hem de iddialara nokta koyan bir anlam yükledi. Fotoğraflardaki samimi atmosfer, çiftin arasında herhangi bir sorun olmadığını göstermekle kalmadı, aynı zamanda beğeni yağmuruna da tutuldu.

Bir süredir gündemde olan ayrılık söylentileri, yerini aşk dolu görüntülere bıraktı. Çiftin birlikte poz verirkenki neşeli ve sıcak halleri, ilişkilerinde yaşanan belirsizliğe son vermiş oldu. Bu romantik paylaşım, hem hayranlarını sevindirdi hem de sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

İşte o paylaşım...

