Boşanıyorlar mı? Berdan Mardini ve Dilara Talay’dan söylentileri bitiren paylaşım

Kaynak: Sosyal medya Kıbrıs'tan Gelen Romantik Kareler 💑 Tüm bu iddiaların üzerine sessiz kalan çift, beklenen açıklamayı bir paylaşım aracılığıyla yaptı. Kıbrıs'ta birlikte geçirdikleri tatilden romantik fotoğraflar paylaşan Mardini ve Talay, birlikteliklerinin devam ettiğini ve ilişkilerinde herhangi bir kriz olmadığını açıkça gözler önüne serdi.

Kaynak: Sosyal medya Gönderiye eklenen "Kasımda aşk başkadır" notu, paylaşıma hem duygusal hem de iddialara nokta koyan bir anlam yükledi. Fotoğraflardaki samimi atmosfer, çiftin arasında herhangi bir sorun olmadığını göstermekle kalmadı, aynı zamanda beğeni yağmuruna da tutuldu.