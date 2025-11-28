Pınar Altuğ’un 19 yaş fotoğrafı olay oldu! Kaş polemiği yine alevlendi

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından gençlik yıllarına ait bir kareyi "Buyurun size 19 yaşındaki Pınar!" notuyla paylaştı. Fotoğrafın nostaljik havası takipçiler arasında büyük ilgi uyandırırken, gönderi kısa sürede birçok magazin sayfası tarafından da alıntılandı.

Gözler hemen fotoğraftaki kaşlara çevrildi. Çünkü son günlerde Altuğ'un en çok konuşulan konusu kaş estetiğiydi. Takipçilerin yorumları da tam bu noktada yoğunlaştı.

Kaynak: Sosyal medya

Yanıtı Olay Oldu 💬

Paylaşımın altına gelen yorumlardan biri dikkat çekti. Bir kullanıcı fotoğraf için "İşte buradaki kaşlarınız doğal" yazdı. Ancak Altuğ bu yorumu cevapsız bırakmadı ve şu yanıtı verdi:

"Nesi doğal, alınmış incelmiş!"

Ünlü oyuncunun bu net çıkışı, fotoğraf kadar sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi. Başka bir takipçinin "Çok merak ediyorduk, iyi oldu" yorumuna ise şöyle karşılık verdi:

"Merak etmeseniz takipte olmazsınız."

Her zaman açık sözlülüğüyle bilinen Altuğ'un bu yanıtları kısa sürede gündem yarattı.