Pınar Altuğ’un 19 yaş fotoğrafı olay oldu! Kaş polemiği yine alevlendi

Pınar Altuğ bu kez sosyal medyayı 19 yaşındaki fotoğrafıyla salladı. Kaş estetiğiyle gündem olduktan sonra gelen yorumlara tepkisiyle konuşulan ünlü oyuncu, nostaljik paylaşımının altına yazılan eleştirilere yine doğrudan yanıt verdi. Altuğ’un net tavrı, fotoğraf kadar gündem oldu.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde "MicroBrow kaş estetiği" yaptırdığını açıklayarak sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Kaş Estetiği İtirafı Gündem Olmuştu ✨

Yıllarca kullandığı ince kaş formundan vazgeçtiğini belirten Altuğ, işlemle ilgili memnuniyetini şu sözlerle anlatmıştı:

"Yıllardır kullandığım ince formdan uzaklaştım. Küçük bir dokunuşla kendimin en doğal haline döndüm. Artık yüzüme tam uyumlu, ömür boyu kalıcı kaşlarım var."

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada çok sayıda eleştiri ve yorum gelmiş; Altuğ da bu yorumlardan bazılarına sert tavırlarıyla cevap vermişti. Tartışmanın yankıları sürerken ünlü isim bu defa bambaşka bir paylaşımla gündeme oturdu.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından gençlik yıllarına ait bir kareyi "Buyurun size 19 yaşındaki Pınar!" notuyla paylaştı. Fotoğrafın nostaljik havası takipçiler arasında büyük ilgi uyandırırken, gönderi kısa sürede birçok magazin sayfası tarafından da alıntılandı.

Gözler hemen fotoğraftaki kaşlara çevrildi. Çünkü son günlerde Altuğ'un en çok konuşulan konusu kaş estetiğiydi. Takipçilerin yorumları da tam bu noktada yoğunlaştı.

Yanıtı Olay Oldu 💬

Paylaşımın altına gelen yorumlardan biri dikkat çekti. Bir kullanıcı fotoğraf için "İşte buradaki kaşlarınız doğal" yazdı. Ancak Altuğ bu yorumu cevapsız bırakmadı ve şu yanıtı verdi:

"Nesi doğal, alınmış incelmiş!"

Ünlü oyuncunun bu net çıkışı, fotoğraf kadar sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi. Başka bir takipçinin "Çok merak ediyorduk, iyi oldu" yorumuna ise şöyle karşılık verdi:

"Merak etmeseniz takipte olmazsınız."

Her zaman açık sözlülüğüyle bilinen Altuğ'un bu yanıtları kısa sürede gündem yarattı.

İşte Pınar Altuğ'un 19 yaşına ait o karesi...

