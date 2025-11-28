Beste Kökdemir anne oldu! Eşi oğluyla ilk buluşma anını paylaştı
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz’da evlenmişti. Çift, oğullarına kavuştu ve ilk buluşma fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Duygusal paylaşım, takipçiler tarafından büyük ilgi gördü.
"Tatlı Küçük Yalancılar", "Alya", "Not Defteri" gibi yapımlarla tanınan Beste Kökdemir, uzun süredir aşk yaşadığı Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz 2025'te dünyaevine girdi. Düğün gününde hamile olduğunu açıklayan Kökdemir, kısa süre sonra bebeğinin cinsiyetini duyurmuş ve bir oğulları olacağını paylaşmıştı.
👶 Oğullarına Kavuştu
Hamilelik sürecini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan 32 yaşındaki oyuncudan müjdeli haber geldi. Beste Kökdemir, dün sağlıklı bir şekilde bebeğini dünyaya getirdi. Bu haber, hayranları ve takipçileri arasında büyük bir sevinçle karşılandı.
📸 Babanın İlk Paylaşımı
Doğum anını sosyal medya hesabından paylaşan Fazlı Erdinç Çatak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Doğdu Güneş'im." Ardından oğluyla ilk buluşma anını gösteren bir fotoğraf yayınlayan Çatak, paylaşımına "Selam ben baban" notunu düştü. Bu fotoğraf, takipçiler tarafından kısa sürede yoğun ilgi gördü.
❤️ Eşine Duygusal Mesaj
Çatak, eşine duyduğu sevgiyi de sosyal medya üzerinden ifade etti. Aylar önce çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Çatak, "Beni dünyanın en mutlu insanı yapan insan, karım. Oğlumun annesi seni çok seviyorum" sözleriyle Beste Kökdemir'e teşekkür etti. Bu paylaşım, çiftin mutluluğunu gözler önüne serdi.
👏 Hayranlardan Yoğun İlgi
Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçiler, çifte tebriklerini iletirken, oğullarına sağlık ve mutluluk dileklerini paylaştı.