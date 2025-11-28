PODCAST CANLI YAYIN

Beste Kökdemir anne oldu! Eşi oğluyla ilk buluşma anını paylaştı

Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz’da evlenmişti. Çift, oğullarına kavuştu ve ilk buluşma fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Duygusal paylaşım, takipçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beste Kökdemir anne oldu! Eşi oğluyla ilk buluşma anını paylaştı

"Tatlı Küçük Yalancılar", "Alya", "Not Defteri" gibi yapımlarla tanınan Beste Kökdemir, uzun süredir aşk yaşadığı Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz 2025'te dünyaevine girdi. Düğün gününde hamile olduğunu açıklayan Kökdemir, kısa süre sonra bebeğinin cinsiyetini duyurmuş ve bir oğulları olacağını paylaşmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

👶 Oğullarına Kavuştu

Hamilelik sürecini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan 32 yaşındaki oyuncudan müjdeli haber geldi. Beste Kökdemir, dün sağlıklı bir şekilde bebeğini dünyaya getirdi. Bu haber, hayranları ve takipçileri arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

📸 Babanın İlk Paylaşımı

Doğum anını sosyal medya hesabından paylaşan Fazlı Erdinç Çatak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Doğdu Güneş'im." Ardından oğluyla ilk buluşma anını gösteren bir fotoğraf yayınlayan Çatak, paylaşımına "Selam ben baban" notunu düştü. Bu fotoğraf, takipçiler tarafından kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

❤️ Eşine Duygusal Mesaj

Çatak, eşine duyduğu sevgiyi de sosyal medya üzerinden ifade etti. Aylar önce çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Çatak, "Beni dünyanın en mutlu insanı yapan insan, karım. Oğlumun annesi seni çok seviyorum" sözleriyle Beste Kökdemir'e teşekkür etti. Bu paylaşım, çiftin mutluluğunu gözler önüne serdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

👏 Hayranlardan Yoğun İlgi

Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçiler, çifte tebriklerini iletirken, oğullarına sağlık ve mutluluk dileklerini paylaştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! İkinci gün programı belli oldu
CANLI | CHP'de iki yılda dördüncü kurultay!
Trendyol
Başkan Erdoğan'dan Millilere destek: Maçı tribünde izledi soyunma odasını ziyaret etti! "Cedi toparladın mı?"
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 81 ilin 80’ine kar ve yağmur geliyor!
2026 vergi, harç, pasaport bedelleri ve trafik cezaları netleşti!
İdefix
İmamoğlu Suç Örgütü'nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya rüşvet rotası
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
3'ü kırmızı 8 suçlu! Gürcistan'da paketlenip getirildiler
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Türk telekom
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek!
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Özgür Özel'in "gizli teklif" iddiasına AK Parti'den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin!
Trabzonspor'dan Coca Cola'ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
19 yıllık öğretmen Hikmet Akçay cinayeti aydınlatıldı! Cesedi bavula koyup yakmışlar
Kim Milyoner Olmak İster’de “Gençliğe Hitabe” sorusu yarışmacıyı köşeye sıkıştırdı
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!