Ünlü oyuncu Meral Kaplan’ın sağlık merkezinde yetki skandalı: 3 yıla kadar hapsi isteniyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Meral Kaplan’ın Beşiktaş’taki merkezini mercek altına aldı. Cihazın tıbbi olmadığı iddia edilirken, mahkeme izin belgelerinin detaylı incelenmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan çarpıcı iddianameyle, tanınmış sunucu ve oyuncu Meral Kaplan'ın sahibi olduğu Beşiktaş'taki bir merkez mercek altına alındı. Soruşturma, Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetimi ve şikâyeti üzerine başlatıldı. İddianameye göre merkezin sahibi oyuncu Meral Kaplan asistanı Azra Bolkar ve yardımcısı Bahar Uysal, şüpheli olarak yer alıyor. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 1219 Sayılı Tababet Kanunu'na muhalefet suçlamaları bulunuyor.

TIBBİ CİHAZ DEĞİL
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 20 Mart 2025 tarihinde görülen duruşmada şüphelilerin savunmaları dikkat çekti. Merkez sahibi Meral Kaplan, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, merkezde kullanılan cihazın tıbbi bir cihaz olmadığını, bunun bir "biorezonans" yöntemi olduğunu ve bir uzmanlık gerektirmediğini savundu. Diğer şüpheliler Azra Bolkar ve Bahar Uysal ise Kaplan'ın yanında asistan ve yardımcı olarak sigortalı çalıştıklarını, yetkisiz bir işlem yapmadıklarını öne sürdü.

DAVA ERTELENDİ
Duruşmada Cumhuriyet Başsavcısı, sanık Meral Kaplan'ın "biorezonans" işlemini Sağlık Bakanlığı'ndan izin alarak yaptığını iddia etmesi üzerine, yaşam merkezinin iş yeri ruhsat, izin ve faaliyet başlangıç tarihinin detaylı olarak araştırılmasını talep etti. Hakim, bu kritik bilgilerin temini için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar vererek davayı erteledi.

